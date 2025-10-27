Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо покарали через уболівальників — що відомо

Динамо покарали через уболівальників — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 12:07
Оновлено: 12:05
Динамо отримало серйозне покарання за поведінку фанатів
Футболісти "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) оголосив про рішення покарати одразу два клуби Української Прем'єр-ліги за поведінку їхніх уболівальників.

Під санкції потрапили київське "Динамо" і львівські "Карпати", повідомляє пресслужба УАФ.

Реклама
Читайте також:

Згідно з опублікованим рішенням, "Динамо" зобов'язане виплатити штраф у розмірі 60 тисяч гривень. Підставою стали повторні скандування нецензурного характеру з боку фанатів клубу під час матчу 9-го туру УПЛ проти луганської "Зорі" (1:1).

Це не перший випадок дисциплінарних заходів проти столичного клубу. У попередніх турах команда вже отримувала попередження, однак цього разу КДК УАФ застосував більш жорсткі санкції. У рішенні комітету підкреслюється, що подібна поведінка вболівальників "завдає репутаційної шкоди українському футболу".

Александр Шовковский
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Не тільки "Динамо": покарані й "Карпати"

Львівський клуб також отримав фінансове стягнення. За аналогічні порушення під час матчу проти "Епіцентру" (1:3) "Карпати" оштрафовані на 70 тисяч гривень.

За даними УАФ, комітет планує посилити контроль за дисципліною вболівальників на стадіонах і не виключає нових санкцій у разі повторних порушень.

Нагадаємо, головний скандал футбольного вікенду стався в Іспанії, у ньому виявився замішаний український футболіст Андрій Лунін.

Ламін Ямаль та Вінісіус Жуніор обмінялися не тільки образами, а й пропозицією з'ясувати стосунки за межами стадіону.

спорт УАФ футбол Динамо УПЛ КДК УАФ
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації