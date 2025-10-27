Динамо отримало серйозне покарання за поведінку фанатів

Динамо покарали через уболівальників — що відомо
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) оголосив про рішення покарати одразу два клуби Української Прем'єр-ліги за поведінку їхніх уболівальників.
Під санкції потрапили київське "Динамо" і львівські "Карпати", повідомляє пресслужба УАФ.
Згідно з опублікованим рішенням, "Динамо" зобов'язане виплатити штраф у розмірі 60 тисяч гривень. Підставою стали повторні скандування нецензурного характеру з боку фанатів клубу під час матчу 9-го туру УПЛ проти луганської "Зорі" (1:1).
Це не перший випадок дисциплінарних заходів проти столичного клубу. У попередніх турах команда вже отримувала попередження, однак цього разу КДК УАФ застосував більш жорсткі санкції. У рішенні комітету підкреслюється, що подібна поведінка вболівальників "завдає репутаційної шкоди українському футболу".
Не тільки "Динамо": покарані й "Карпати"
Львівський клуб також отримав фінансове стягнення. За аналогічні порушення під час матчу проти "Епіцентру" (1:3) "Карпати" оштрафовані на 70 тисяч гривень.
За даними УАФ, комітет планує посилити контроль за дисципліною вболівальників на стадіонах і не виключає нових санкцій у разі повторних порушень.
Нагадаємо, головний скандал футбольного вікенду стався в Іспанії, у ньому виявився замішаний український футболіст Андрій Лунін.
Ламін Ямаль та Вінісіус Жуніор обмінялися не тільки образами, а й пропозицією з'ясувати стосунки за межами стадіону.
