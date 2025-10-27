Динамо отримало серйозне покарання за поведінку фанатів

Футболісти "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) оголосив про рішення покарати одразу два клуби Української Прем'єр-ліги за поведінку їхніх уболівальників.

Під санкції потрапили київське "Динамо" і львівські "Карпати", повідомляє пресслужба УАФ.

Реклама

Читайте також:

Згідно з опублікованим рішенням, "Динамо" зобов'язане виплатити штраф у розмірі 60 тисяч гривень. Підставою стали повторні скандування нецензурного характеру з боку фанатів клубу під час матчу 9-го туру УПЛ проти луганської "Зорі" (1:1).

Це не перший випадок дисциплінарних заходів проти столичного клубу. У попередніх турах команда вже отримувала попередження, однак цього разу КДК УАФ застосував більш жорсткі санкції. У рішенні комітету підкреслюється, що подібна поведінка вболівальників "завдає репутаційної шкоди українському футболу".

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Не тільки "Динамо": покарані й "Карпати"

Львівський клуб також отримав фінансове стягнення. За аналогічні порушення під час матчу проти "Епіцентру" (1:3) "Карпати" оштрафовані на 70 тисяч гривень.

За даними УАФ, комітет планує посилити контроль за дисципліною вболівальників на стадіонах і не виключає нових санкцій у разі повторних порушень.

Нагадаємо, головний скандал футбольного вікенду стався в Іспанії, у ньому виявився замішаний український футболіст Андрій Лунін.

Ламін Ямаль та Вінісіус Жуніор обмінялися не тільки образами, а й пропозицією з'ясувати стосунки за межами стадіону.