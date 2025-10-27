Вінісіус та Ламін Ямаль зчепилися після матчу Реала з Барселоною

Вінісіус та Ламін Ямаль під час бійки. Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридський "Реал" у першому Ель Класіко сезону обіграв "Барселону" з рахунком 2:1, перервавши серію з чотирьох матчів без перемог із каталонцями. Голи Кіліана Мбаппе та Джуда Беллінгема принесли господарям необхідні очки, проте хід гри та результат невдовзі відійшли на другий план.

Протягом матчу атмосфера загострювалася: "Реал" домінував, але конфліктні моменти на полі множилися, повідомляє Marca.

Реклама

Читайте також:

Уже на самому початку Вінісіус Жуніор активно провокував захист суперника та зробив гольову передачу, але саме його заміна стала точкою кипіння.

Після оголошення заміни Вінісіуса на 72-й хвилині, бразилець гучно висловив невдоволення рішенням тренера, попрямував у підтрибунне приміщення та кричав, потім повернувся на лавку запасних.

Його поведінка стала одним із каталізаторів фінальної сутички між гравцями обох команд, яка вимагала втручання поліції.

Вінісіус та Ламін Ямаль під час матчу. Фото: Reuters/Susana Vera

Вінісіус і Ямаль: момент зіткнення

У фінальній фазі зустрічі між Вінісіусом та 18-річним Ламіном Ямалем сталася словесна перепалка, яка переросла у фізичне протистояння. Футболісти обох команд узяли в ній участь: одні намагалися розборонити гравців, інші пред'являли один одному претензії.

"Ти занадто багато говорив. Говори зараз!" — кричав Вінісіус Ямалю. "Зустріньмось на вулиці й залагодимо це" — відповів лідер "Барселони". Потім пролунала бійка, і лавки обох команд зійшлися в палкому конфлікті.

Нагадаємо, у бійці гравців узяв участь і Андрій Лунін, а його дружина Анастасії з іронією на це відреагувала.

Раніше дівчина Ламіна Ямаля опинилася в центрі уваги через відвертий контент.