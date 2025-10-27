Відео
Головна Спорт Вінісіус та Ламін Ямаль хочуть продовжити бійку після Ель Класико

Вінісіус та Ламін Ямаль хочуть продовжити бійку після Ель Класико

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 10:34
Оновлено: 10:37
Вінісіус та Ламін Ямаль зчепилися після матчу Реала з Барселоною
Вінісіус та Ламін Ямаль під час бійки. Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридський "Реал" у першому Ель Класіко сезону обіграв "Барселону" з рахунком 2:1, перервавши серію з чотирьох матчів без перемог із каталонцями. Голи Кіліана Мбаппе та Джуда Беллінгема принесли господарям необхідні очки, проте хід гри та результат невдовзі відійшли на другий план.

Протягом матчу атмосфера загострювалася: "Реал" домінував, але конфліктні моменти на полі множилися, повідомляє Marca.

Читайте також:

Уже на самому початку Вінісіус Жуніор активно провокував захист суперника та зробив гольову передачу, але саме його заміна стала точкою кипіння.
Після оголошення заміни Вінісіуса на 72-й хвилині, бразилець гучно висловив невдоволення рішенням тренера, попрямував у підтрибунне приміщення та кричав, потім повернувся на лавку запасних.

Його поведінка стала одним із каталізаторів фінальної сутички між гравцями обох команд, яка вимагала втручання поліції.

Винисиус и Ламин Ямаль
Вінісіус та Ламін Ямаль під час матчу. Фото: Reuters/Susana Vera

Вінісіус і Ямаль: момент зіткнення

У фінальній фазі зустрічі між Вінісіусом та 18-річним Ламіном Ямалем сталася словесна перепалка, яка переросла у фізичне протистояння. Футболісти обох команд узяли в ній участь: одні намагалися розборонити гравців, інші пред'являли один одному претензії.

"Ти занадто багато говорив. Говори зараз!" — кричав Вінісіус Ямалю. "Зустріньмось на вулиці й залагодимо це" — відповів лідер "Барселони". Потім пролунала бійка, і лавки обох команд зійшлися в палкому конфлікті.

Нагадаємо, у бійці гравців узяв участь і Андрій Лунін, а його дружина Анастасії з іронією на це відреагувала.

Раніше дівчина Ламіна Ямаля опинилася в центрі уваги через відвертий контент.

футбол Реал Мадрид Барселона Ель Класико Вінісіус Жуніор Ламін Ямал
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
