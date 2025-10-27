Винисиус и Ламин Ямаль сцепились после матча Реала с Барселоной

Винисиус и Ламин Ямаль во время драки. Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридский "Реал" в первом Эль Класико сезона обыграл "Барселону" со счетом 2:1, прервав серию из четырех матчей без побед с каталонцами. Голы Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема принесли хозяевам необходимые очки, однако ход игры и результат вскоре отошли на второй план.

В течение матча атмосфера накалялась: "Реал" доминировал, но конфликтные моменты на поле множились, сообщает Marca.

Уже в самом начале Винисиус Жуниор активно провоцировал защиту соперника и сделал голевую передачу, но именно его замена стала точкой кипения.

После объявления замены Винисиуса в 72-й минуте, бразилец громко выразил недовольство решением тренера, направился в подтрибунное помещение и кричал, затем вернулся на скамейку запасных.

Его поведение стало одним из катализаторов финальной стычки между игроками обеих команд, которая потребовала вмешательства полиции.

Винисиус и Ламин Ямаль во время матча. Фото: Reuters/Susana Vera

Винисиус и Ямаль: момент столкновения

В финальной фазе встречи между Винисиусом и 18-летним Ламином Ямалем произошла словесная перепалка, переросшая в физическое противостояние. Футболисты обеих команд приняли в ней участие: одни пытались разнять игроков, другие предъявляли друг другу претензии.

"Ты слишком много говорил. Говори сейчас!" — кричал Винисиус Ямалю. "Давай встретимся на улице и уладим это" — ответил лидер "Барселоны". Затем раздалась потасовка, и скамейки обеих команд сошлись в жарком конфликте.

