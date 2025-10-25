Видео
Девушка Ямала разделась на камеру — фото

Дата публикации 25 октября 2025 09:54
10:24
Девушка Ламина Ямала Никки Николь ошеломила сеть откровенными фото
Никки Николь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Пока Ламин Ямал эпатажно ведет себя в футболе и провоцирует конфликты перед игрой с "Реалом", в шоу-бизе этим занимается девушка игрока. Возлюбленная футболиста Никки Николь снова заставила о себе говорить.

Никки, которая является популярной рэперкой из Аргентины, на этот раз опубликовала пикантные фото в Threads.

Никки Николь
Никки Николь
Никки Николь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Девушка Ямала предстала в пикантном образе

Аргентинская певица опубликовала несколько откровенных фотографий, на которых предстала только в черном белье. На фото видно, что несмотря на невысокий рост, Никки имеет стройную фигуру и находится в прекрасной форме.

Никки Николь
Никки Николь. Фото: threads.com/@nicki.nicoile
Никки Николь
Никки Николь. Фото: threads.com/@nicki.nicoile

Николь является одной из самых популярных исполнительниц в испаноязычных странах — не менее известная, чем Ламин, и вполне самодостаточная в финансовом плане.

Несмотря на плотный гастрольный график, Никки регулярно поддерживает Ямала на домашних матчах "Барселоны".

По информации медиа, Никки и Ламин Ямал начали отношения летом 2025 года после вечеринки по случаю 18-летия футболиста, куда певицу пригласили исполнить свои хиты.

До этого Ямал имел длительные отношения с испанской девушкой, позже - короткий роман с итальянской моделью. Также появлялись неподтвержденные слухи о его связи со взрослой женщиной, которая создает контент для взрослых.

Напомним, бывший футболист "Динамо" Артем Милевский сделал странное сравнение относительно поражения киевлян от "Самсунспора".

Во Франции за мошенничество осудили десятикратную чемпионку мира по биатлону — она может пропустить Олимпиаду.

футбол Барселона Испанская Ла Лига жены футболистов Ламин Ямал
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
