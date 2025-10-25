Девушка Ламина Ямала Никки Николь ошеломила сеть откровенными фото

Никки Николь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Пока Ламин Ямал эпатажно ведет себя в футболе и провоцирует конфликты перед игрой с "Реалом", в шоу-бизе этим занимается девушка игрока. Возлюбленная футболиста Никки Николь снова заставила о себе говорить.

Никки, которая является популярной рэперкой из Аргентины, на этот раз опубликовала пикантные фото в Threads.

Никки Николь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Девушка Ямала предстала в пикантном образе

Аргентинская певица опубликовала несколько откровенных фотографий, на которых предстала только в черном белье. На фото видно, что несмотря на невысокий рост, Никки имеет стройную фигуру и находится в прекрасной форме.

Никки Николь. Фото: threads.com/@nicki.nicoile

Никки Николь. Фото: threads.com/@nicki.nicoile

Николь является одной из самых популярных исполнительниц в испаноязычных странах — не менее известная, чем Ламин, и вполне самодостаточная в финансовом плане.

Несмотря на плотный гастрольный график, Никки регулярно поддерживает Ямала на домашних матчах "Барселоны".

По информации медиа, Никки и Ламин Ямал начали отношения летом 2025 года после вечеринки по случаю 18-летия футболиста, куда певицу пригласили исполнить свои хиты.

До этого Ямал имел длительные отношения с испанской девушкой, позже - короткий роман с итальянской моделью. Также появлялись неподтвержденные слухи о его связи со взрослой женщиной, которая создает контент для взрослых.

