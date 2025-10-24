Видео
Видео

Милевский сравнил игру Динамо с энергетическим блэкаутом

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 15:26
обновлено: 15:52
Милевский высмеял поражение Динамо от Самсунспора в Лиге конференций
Артем Милевский. Фото: кадр из видео

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский отреагировал на результаты клуба в последних матчах. Последней каплей стало поражение от турецкого "Самсунспора" в Лиге конференций.

Милевский отреагировал на поражение "Динамо" в Instagram.

Реакция Милевского на игру "Динамо"

Милевский сравнил поражение со счетом 0:3 с тем, как сейчас, в Украине отключают электроснабжение.

"Результат, как и свет — его просто нет", — написал Артем.

После двух поражений в Лиге конференций от "Кристал Пэлес" (0:2) и "Самсунспора" (0:3) "Динамо" занимает 34-е место из 36 команд в турнирной таблице. В 3-м туре киевляне сыграют дома против "Зрински" (Босния).

В общем, в последних восьми матчах у "Динамо" две победы, четыре ничьи и два поражения.

Напомним, голкипер донецкого "Шахтера" отреагировал на провокационные лозунги польских фанатов.

Игрок сборной Украины вскоре может стать игроком мадридского "Реала".

футбол Лига чемпионов Артем Милевский Динамо Лига Конференций
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
