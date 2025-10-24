Милевский высмеял поражение Динамо от Самсунспора в Лиге конференций

Артем Милевский. Фото: кадр из видео

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский отреагировал на результаты клуба в последних матчах. Последней каплей стало поражение от турецкого "Самсунспора" в Лиге конференций.

Милевский отреагировал на поражение "Динамо" в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Реакция Милевского на игру "Динамо"

Милевский сравнил поражение со счетом 0:3 с тем, как сейчас, в Украине отключают электроснабжение.

"Результат, как и свет — его просто нет", — написал Артем.

После двух поражений в Лиге конференций от "Кристал Пэлес" (0:2) и "Самсунспора" (0:3) "Динамо" занимает 34-е место из 36 команд в турнирной таблице. В 3-м туре киевляне сыграют дома против "Зрински" (Босния).

В общем, в последних восьми матчах у "Динамо" две победы, четыре ничьи и два поражения.

Напомним, голкипер донецкого "Шахтера" отреагировал на провокационные лозунги польских фанатов.

Игрок сборной Украины вскоре может стать игроком мадридского "Реала".