Україна
Мілевський порівняв гру Динамо з енергетичним блекаутом

Мілевський порівняв гру Динамо з енергетичним блекаутом

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 15:26
Оновлено: 15:52
Мілевський висміяв поразку Динамо від Самсунспора у Лізі конференцій
Артем Мілевський. Фото: кадр з відео

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський відреагував на результати клубу в останніх матчах. Останньою каплею стала поразка від турецького "Самсунспора" в Лізі конференцій.

Мілевський відреагував на поразку "Динамо" в Instagram.

Читайте також:

Реакція Мілевського на гру "Динамо"

Мілевський порівняв поразку з рахунком 0:3 з тим, як наразі в Україні відключають електропостачання.

"Результат, як і світло – його просто немає", — написав Артем.

Після двох поразок у Лізі конференцій від "Крістал Пелес" (0:2) і "Самсунспора" (0:3) "Динамо" посідає 34-е місце з 36 команд у турнірній таблиці.  У 3-му турі кияни зіграють удома проти "Зрінські" (Боснія).

Загалом, в останніх восьми матчах у "Динамо" дві перемоги, чотири нічиї та дві поразки.

Нагадаємо, голкіпер донецького "Шахтаря" відреагував на провокаційні гасла польських фанатів.

Гравець збірної України невдовзі може стати гравцем мадридського "Реалу".

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
