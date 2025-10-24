Мілевський висміяв поразку Динамо від Самсунспора у Лізі конференцій

Артем Мілевський. Фото: кадр з відео

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський відреагував на результати клубу в останніх матчах. Останньою каплею стала поразка від турецького "Самсунспора" в Лізі конференцій.

Мілевський відреагував на поразку "Динамо" в Instagram.

Реакція Мілевського на гру "Динамо"

Мілевський порівняв поразку з рахунком 0:3 з тим, як наразі в Україні відключають електропостачання.

"Результат, як і світло – його просто немає", — написав Артем.

Після двох поразок у Лізі конференцій від "Крістал Пелес" (0:2) і "Самсунспора" (0:3) "Динамо" посідає 34-е місце з 36 команд у турнірній таблиці. У 3-му турі кияни зіграють удома проти "Зрінські" (Боснія).

Загалом, в останніх восьми матчах у "Динамо" дві перемоги, чотири нічиї та дві поразки.

