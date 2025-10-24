Фесюн назвав фанатів Легії бидлом після матчу Ліги конференцій

Кирило Фесюн на розминці. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Голкіпер донецького "Шахтаря" Кирило Фесюн поділився емоціями після поразки від "Легії" (1:2) у другому турі Ліги конференцій. Для українського клубу матч у Кракові вийшов напруженим не тільки на полі, а й за його межами.

Фесюн не став обирати вирази, щоб описати ставлення до поведінки фанів у коментарі для Megogo.

Під час зустрічі польські вболівальники пронесли на трибуни банер про Волинську трагедію, попри заборону УЄФА, і вигукували образливі гасла на адресу українців. Зокрема, звучали фрази зі згадкою УПА, Бандери та самого "Шахтаря".

На тлі цієї обстановки "гірники" поступилися з рахунком 1:2, хоча мали ігрові переваги та контролювали м'яч. Для Фесюна цей матч став дебютним у єврокубках: воротар провів впевнену гру, але не зумів врятувати команду від поразки.

Кирило Фесюн перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Як Фесюн відреагував на фанатів "Легії"

Воротар підкреслив, що поведінка польських уболівальників вийшла за рамки спортивної етики. Він зазначив, що атмосфера на трибунах була напруженою, проте команда намагалася не реагувати на провокації та грати до кінця.

"Якщо чесно, тільки до сорокової хвилини помітив, що фанати "Легії" взагалі є на трибунах. Чув кілька вигуків — нічого хорошого. Їхня поведінка була негарною, просто бидло. Ми намагалися не звертати уваги, але подібне на стадіоні неприпустимо, особливо в турнірах такого рівня", — заявив Фесюн.

