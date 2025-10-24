Відео
Головна Спорт Воротар Шахтаря назвав поведінку фанатів Легії ганьбою

Воротар Шахтаря назвав поведінку фанатів Легії ганьбою

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 10:21
Оновлено: 10:20
Фесюн назвав фанатів Легії бидлом після матчу Ліги конференцій
Кирило Фесюн на розминці. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Голкіпер донецького "Шахтаря" Кирило Фесюн поділився емоціями після поразки від "Легії" (1:2) у другому турі Ліги конференцій. Для українського клубу матч у Кракові вийшов напруженим не тільки на полі, а й за його межами.

Фесюн не став обирати вирази, щоб описати ставлення до поведінки фанів у коментарі для Megogo.

Читайте також:

Під час зустрічі польські вболівальники пронесли на трибуни банер про Волинську трагедію, попри заборону УЄФА, і вигукували образливі гасла на адресу українців. Зокрема, звучали фрази зі згадкою УПА, Бандери та самого "Шахтаря".

На тлі цієї обстановки "гірники" поступилися з рахунком 1:2, хоча мали ігрові переваги та контролювали м'яч. Для Фесюна цей матч став дебютним у єврокубках: воротар провів впевнену гру, але не зумів врятувати команду від поразки.

Кирилл Фесюн
Кирило Фесюн перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Як Фесюн відреагував на фанатів "Легії"

Воротар підкреслив, що поведінка польських уболівальників вийшла за рамки спортивної етики. Він зазначив, що атмосфера на трибунах була напруженою, проте команда намагалася не реагувати на провокації та грати до кінця.

"Якщо чесно, тільки до сорокової хвилини помітив, що фанати "Легії" взагалі є на трибунах. Чув кілька вигуків — нічого хорошого. Їхня поведінка була негарною, просто бидло. Ми намагалися не звертати уваги, але подібне на стадіоні неприпустимо, особливо в турнірах такого рівня", — заявив Фесюн.

Нагадаємо, український журналіст розкритикував "Динамо" через ситуацію з тренером Олександром Шовковським.

У кар'єрі Олександра Зінченка може з'явитися ще один клуб, трансфер реальний уже під час зимового вікна.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Кирило Фесюн Легія Варшава
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
