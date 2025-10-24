Фесюн назвал фанатов Легии быдлом после матча Лиги конференций

Кирилл Фесюн на разминке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Голкипер донецкого "Шахтера" Кирилл Фесюн поделился эмоциями после поражения от "Легии" (1:2) во втором туре Лиги конференций. Для украинского клуба матч в Кракове получился напряженным не только на поле, но и за его пределами.

Фесюн не стал выбирать выражения, чтобы описать отношение к поведению фанов в комментарии для Megogo.

По ходу встречи польские болельщики пронесли на трибуны баннер о Волынской трагедии, несмотря на запрет УЕФА, и выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес украинцев. В частности, звучали фразы с упоминанием УПА, Бандеры и самого "Шахтера".

На фоне этой обстановки "горняки" уступили со счетом 1:2, хотя имели игровые преимущества и контролировал мяч. Для Фесюна этот матч стал дебютным в еврокубках: вратарь провел уверенную игру, но не сумел спасти команду от поражения.

Кирилл Фесюн перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Как Фесюн отреагировал на фанатов "Легии"

Вратарь подчеркнул, что поведение польских болельщиков вышло за рамки спортивной этики. Он отметил, что атмосфера на трибунах была напряженной, однако команда старалась не реагировать на провокации и играть до конца.

"Если честно, только к сороковой минуте заметил, что фанаты "Легии" вообще есть на трибунах. Слышал несколько выкриков — ничего хорошего. Их поведение было некрасивым, просто быдло. Мы старались не обращать внимания, но подобное на стадионе недопустимо, особенно в турнирах такого уровня", — заявил Фесюн.

