Видео

Как Шахтер отреагировал на провокации польских ультрас

Как Шахтер отреагировал на провокации польских ультрас

Дата публикации 24 октября 2025 09:45
обновлено: 10:31
Конопля оценил поведение фанатов Легии после скандала в Кракове
Ефим Конопля поздравляет Луку Мейреллиса. Фото: Jakub Wlodek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Матч второго тура Лиги конференций между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией" в Кракове завершился скандалом. Польские ультрас, несмотря на запрет, пронесли на трибуну баннер с надписью "Мы помним Волынь", а затем были вынуждены его снять.

Обстановка на стадионе обострилась, когда фанаты "Легии" начали скандировать оскорбительные лозунги в адрес украинских болельщиков и игроков, сообщает "Трибуна".

Читайте также:

Среди кричалок звучали фразы с упоминанием УПА, Бандеры и самого "Шахтера", что вызвало негодование даже у местных журналистов. 

Легия Варшава
Один из баннеров на стадионе. Фото: Трибуна

Для донецкой команды вечер оказался непростым не только из-за атмосферы. "Шахтер" уступил со счетом 1:2, потеряв преимущество после забитого мяча Ефима Конопли. Игра проходила в равной борьбе, но концовка осталась за поляками. 

Легия Варшава
Болельщики "Легии" на стадионе. Скриншот Telegram

Что сказал Конопля после матча

По словам защитника, команда ощутила разочарование от результата, ведь имела шансы на победу. Он отметил, что негативные выкрики не выбили футболистов из ритма, а украинская поддержка на трибунах, наоборот, помогала чувствовать себя почти "дома".

"Нам было очень обидно, ведь по ходу матча мы чувствовали, что можем выиграть. После первого пропущенного мяча мы не опустили руки, наоборот — начали играть активнее. Да, польские фанаты кричали что-то неприятное, но мы старались не обращать внимания. А за наших болельщиков хочу сказать отдельное спасибо, они были слышны и давали нам силы играть до конца", — рассказал Конопля. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига Конференций Ефим Конопля Легия Варшава
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
