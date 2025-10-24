Видео
Дата публикации 24 октября 2025 08:10
обновлено: 08:10
Шахтер проиграл Легии в Кракове в матче Лиги конференций
Матч "Шахтер" - "Легия". Фото: "Шахтер"

В Лиге конференций прошли матчи второго тура основного раунда. В Кракове донецкий "Шахтер" принимал польскую "Легию".

Этот матч завершился не в пользу "горняков", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Шахтер - Легия
Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

"Шахтер" неожиданно проиграл

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран выставил на поле дублирующий состав, усиленный Артемом Бондаренко, Марлоном Гомесом и Николаем Матвиенко.

Кардинальные изменения в составе после ничьей с "Полесьем" (0:0) должны были добавить свежести на поле. Однако, помогло это соперникам.

На 16-й минуте Изаки потерял мяч, и Рафал Августиняк дальним ударом в правую девятку расстрелял Кирилла Фесюна — 0:1. В целом первый тайм "Шахтер" провалил, не создав ни одного момента.

Шахтер - Легия
Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Во втором тайме Туран начал активно делать замены, и они сработали. На 61-й минуте Конопля навесил в штрафную, а Лукас Мейреллиш головой сравнял счет — 1:1.

После гола усилия "горняков" были недостаточными, и они не смогли забить второй раз. Зато в компенсированное время Назарина сфолил возле штрафной, и Августиняк со стандарта снова попал в девятку — 1:2.

"Шахтер" — "Легия" — 1:2

Голы: Мейреллиш, 61 — Августиняк, 16, 90+4

"Шахтер" после поражения имеет лишь три очка после двух туров основного раунда.

Напомним, украинский журналист рассказал, почему Александр Шовковский до сих пор не уволен из киевского "Динамо".

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может снова сменить команду.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
