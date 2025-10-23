Срна объяснил, почему Шахтер остается прибыльным во время войны

Ринат Ахметов в Киеве. Фото: УНИАН

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал о роли президента клуба Рината Ахметова в сохранении стабильности и результатов команды. По его словам, успех клуба за последние годы основан на системности и преданности футболу, а не на финансовых вложениях.

Срна отметил, что даже в условиях войны "Шахтер" сумел сохранить эффективность. За этот период клуб заработал более 400 миллионов долларов на трансферах, коммерческих контрактах и выступлениях в еврокубках, сообщает Przegląd Sportowy.

Дарио Срна подчеркнул, что "горняки" продолжают вести дела по прежним принципам и при этом показывают положительный финансовый результат, несмотря на отсутствие домашних матчей в Донецке.

Дарио Срна во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что делает систему "Шахтера" особенной

Спортивный директор "горняков" сравнил клубную структуру с моделями европейских команд, отметив, что главный капитал "Шахтера" является выстроенной Ахметовым система управления. Он также напомнил о масштабах инвестиций клуба: только в последние сезоны на трансферы было потрачено свыше 20 миллионов долларов.

"Для Рината Ахметова футбол — это не бизнес, а любовь. Мы показали, что можем работать даже в таких условиях: с начала войны заработали более 400 миллионов долларов. Есть хорошие результаты, даже без матчей в Донецке. Самое главное — иметь систему, и наш президент ее создал: у многих есть деньги, но нет структуры, как у нас", — подчеркнул Срна.

