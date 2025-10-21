Перед матчем с Шахтером Легия может сменить тренера

Тренер instagram.com/ediiordanescu/Эдвард Йорденеску перед матчем. Фото:

Варшавская "Легия" находится под давлением после трех поражений подряд и занимает девятое место в чемпионате Польши. Главный тренер элитного клуба Эдвард Йорденеску высказал готовность покинуть команду перед важным матчем.

Отставка может состояться до встречи "Легии" с донецким "Шахтером" в Лиге Конференций, сообщает TVP Sport.

В клубе прошли внутренние встречи с участием игроков и руководства, где обсуждалась ситуация в коллективе и возможная смена наставника. Тем временем "Шахтер" готовится к выезду и ожидает стабильной и мотивированной "Легии", несмотря на кризис соперника.

Эдвард Йорданеску на тренировке. Фото: instagram.com/legiawarszawa/

Что стоит ждать от клуба перед игрой

Отдел кадров и администрация "Легии" пока не приняли окончательного решения по тренеру, но до матча с "Шахтером", который состоится 23 октября, подобные вопросы могут ускориться. Напряженная внутренняя атмосфера может негативно сказаться на подготовке команды.

Если смена тренера произойдет, "Легия" встретит "Шахтер" в статусе переходного клуба, что может усилить неспокойную атмосферу на поле и вне его.

