Главная Спорт Соперник Шахтера может лишиться тренера — что известно

Соперник Шахтера может лишиться тренера — что известно

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 15:31
обновлено: 15:58
Перед матчем с Шахтером Легия может сменить тренера
Тренер instagram.com/ediiordanescu/Эдвард Йорденеску перед матчем. Фото:

Варшавская "Легия" находится под давлением после трех поражений подряд и занимает девятое место в чемпионате Польши. Главный тренер элитного клуба Эдвард Йорденеску высказал готовность покинуть команду перед важным матчем

Отставка может состояться до встречи "Легии" с донецким "Шахтером" в Лиге Конференций, сообщает TVP Sport

Читайте также:

В клубе прошли внутренние встречи с участием игроков и руководства, где обсуждалась ситуация в коллективе и возможная смена наставника. Тем временем "Шахтер" готовится к выезду и ожидает стабильной и мотивированной "Легии", несмотря на кризис соперника.

Эдвард Йорданеску
Эдвард Йорданеску на тренировке. Фото: instagram.com/legiawarszawa/

Что стоит ждать от клуба перед игрой

Отдел кадров и администрация "Легии" пока не приняли окончательного решения по тренеру, но до матча с "Шахтером", который состоится 23 октября, подобные вопросы могут ускориться. Напряженная внутренняя атмосфера может негативно сказаться на подготовке команды.

Если смена тренера произойдет, "Легия" встретит "Шахтер" в статусе переходного клуба, что может усилить неспокойную атмосферу на поле и вне его.

Напомним, украинские болельщики смогут в прямом эфире посмотреть матч "Шахтера" с "Легией". 

А в киевском "Динамо" может произойти замена тренера, уже известны кандидаты на роль наставника команды. 

Футболист "Зари" Филипп Будковский рассказал о конфликте с защитником "Динамо" Денисом Поповым. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
