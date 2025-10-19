Видео
Саленко назвал двух тренеров на замену Шовковскому в Динамо

Дата публикации 19 октября 2025 15:55
обновлено: 16:28
Саленко призвал уволить Шовковского и назвал тренеров для Динамо
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в УПЛ находится на серии из пяти матчей без побед. Из-за этих неудачных результатов в обществе назревает вопрос об увольнении главного тренера Александра Шовковского.

Активно выступает за увольнение Шовковского экс-игрок "Динамо" Олег Саленко, сообщил портал Meta.ua.

Читайте также:
Олег Саленко
Олег Саленко. Фото: кадр из видео

Саленко предлагает замены для Шовковского

Бывший форвард киевского "Динамо" считает, что главная проблема "Динамо" в отсутствии сплоченности между игроками и тренерским штабом Шовковского, что приводит к нехватке результатов.

Он считает, что команде также нужен жесткий тренер, ведь Шовковскому этого не хватает.

"Есть понятие коллектива, и это касается не только игроков, но и тренерского штаба. В "Динамо" сейчас этого, к сожалению, нет. Поэтому и нет результата. Все просто", — заявил Саленко.

По словам бывшего бомбардира, команде не хватает агрессивности независимо от соперника, а европейское реноме клуба давно утрачено. Саленко предлагает заменить Шовковского на Юрия Максимова или Юрия Калитвинцева, которые способны восстановить дисциплину и исправить ситуацию.

Напомним, ранее своих трех кандидатов на замену Шовковскому назвал известный эксперт Виктор Леоненко.

футбол Динамо Александр Шовковский Юрий Максимов Юрий Калитвинцев Олег Саленко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
