Красавица Юлия Левченко показала стильный осенний образ после хорошего сезона

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Одной из самых красивых украинских легкоатлеток уже давно считают Юлию Левченко. После прошлого сезона прыгунья в высоту вернулась к стабильным результатам и снова демонстрирует форму мирового уровня.

В своей последней публикации в Instagram Левченко поделилась стильным осенним образом, который сразу привлек внимание поклонников.

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлия активно ведет социальные сети — ее Instagram насчитывает более 512 тысяч подписчиков, что является лучшим показателем среди украинских легкоатлетов.

Хороший сезон для Юлии Левченко

Сезон 2025 года Левченко завершила пятым местом на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио. В финале она преодолела высоту 1.97 м, столько же, сколько бронзовые призеры Ярослава Магучих и Ангелина Топич, но уступила им по количеству попыток.

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Для Юлии этот результат стал лучшим за последние три года.

В течение сезона спортсменка несколько раз обновляла свои достижения: в Брно на этапе Континентального тура взяла 1.98 м и добыла серебро, а в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе прыгнула на 2.00 м, заняв четвертое место.

