Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Осенняя романтика от Левченко — самой красивой легкоатлетки

Осенняя романтика от Левченко — самой красивой легкоатлетки

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 09:27
обновлено: 09:28
Красавица Юлия Левченко показала стильный осенний образ после хорошего сезона
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Одной из самых красивых украинских легкоатлеток уже давно считают Юлию Левченко. После прошлого сезона прыгунья в высоту вернулась к стабильным результатам и снова демонстрирует форму мирового уровня.

В своей последней публикации в Instagram Левченко поделилась стильным осенним образом, который сразу привлек внимание поклонников.

Реклама
Читайте также:
Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлия активно ведет социальные сети — ее Instagram насчитывает более 512 тысяч подписчиков, что является лучшим показателем среди украинских легкоатлетов.

Хороший сезон для Юлии Левченко

Сезон 2025 года Левченко завершила пятым местом на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио. В финале она преодолела высоту 1.97 м, столько же, сколько бронзовые призеры Ярослава Магучих и Ангелина Топич, но уступила им по количеству попыток.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Для Юлии этот результат стал лучшим за последние три года.

В течение сезона спортсменка несколько раз обновляла свои достижения: в Брно на этапе Континентального тура взяла 1.98 м и добыла серебро, а в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе прыгнула на 2.00 м, заняв четвертое место.

Напомним, Георгий Судаков провел очередной результативный матч за "Бенфику".

Украинский форвард Артем Довбик может попасть в "Болонью".

Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту жены футболистов Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации