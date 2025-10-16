Довбик может сменить Рому на другой итальянский клуб

Ремо Фройлер (спереди) в матче против "Фрайбурга". Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Руководство итальянской "Ромы" готово отпустить Артема Довбика. Форвард сборной Украины может провести вторую часть сезона в другой команде.

Речь идет об аренде сроком до лета 2026 года, сообщает Football Italia.

Реклама

Читайте также:

Тренерский штаб "Ромы" заинтересован в укреплении средней линии команды. С этой целью уже во время зимнего трансферного окна в команду может перейти швейцарский полузащитник "Болоньи" Ремо Фройлер. В обратном направлении в таком случае проследует украинский форвард.

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Рома" не продаст Довбика

Контракт 33-летнего хавбека с "Болоньей" истекает летом 2026-го года. Футболист, на которого также претендует "Ювентус", не спешит продлевать соглашение. "Рома" внимательно наблюдает за ситуацией.

Уже летом "волки" могут бесплатно получить Фройлера, но тренерский штаб "Ромы" настаивает на зимнем трансфере игрока. "Болонья" может согласиться на это, поскольку в таком случае получит за швейцарца компенсацию.

"Рома" готов предложить "Болонье" Артема Довбика. Это может быть аренда до конца сезона без права выкупа контракта украинского футболиста. Нападающий получит стабильное время в основном составе. Стороны готовы к переговорам.

Напомним, жена Анатолия Трубина приняла участие в откровенной фотосессии.

Тренер итальянской "Дженоа" оценил игру Руслана Малиновского в сборной Украины.

Глава УАФ Андрей Шевченко получил перспективную работу в одном из комитетов ФИФА.