Виейра высоко оценил игру Руслана Малиновского за сборную Украины

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский после годичного перерыва впервые был вызван на матчи национальной команды. В противостоянии с Исландией (5:3) он оформил дубль, а в игру с Азербайджаном (2:1) у него гол+пас.

Игру Малиновского прокомментировал главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра, передает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Малиновского отметили в "Дженоа"

Виейра высоко оценил вклад Малиновского в матчах за сборную в квалификации к чемпионату мира-2026.

Тренер назвал Руслана очень важным футболистом, который может принести пользу клубу.

"Малиновский очень важен, он забил голы и отдал голевую передачу за сборную.

Это важно для нас. Надеемся, что он и в дальнейшем будет забивать, ведь нам нужны его качества", — сказал тренер.

Малиновский в этом сезоне сыграл за "Дженоа" шесть матчей в Серии А и сделал один ассист.

У 32-летнего уроженца Житомира действующий контракт с "Дженоа" до 30 июня 2027 года.

Руслан на клубном уровне за свою карьеру провел 456 матчей, за которые забил 90 голов и сделал 75 ассистов.

