Виейра высоко оценил игру Руслана Малиновского за сборную Украины

В Дженоа отреагировали на игру Малиновского за сборную Украины
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский после годичного перерыва впервые был вызван на матчи национальной команды. В противостоянии с Исландией (5:3) он оформил дубль, а в игру с Азербайджаном (2:1) у него гол+пас.
Игру Малиновского прокомментировал главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра, передает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Малиновского отметили в "Дженоа"
Виейра высоко оценил вклад Малиновского в матчах за сборную в квалификации к чемпионату мира-2026.
Тренер назвал Руслана очень важным футболистом, который может принести пользу клубу.
"Малиновский очень важен, он забил голы и отдал голевую передачу за сборную.
Это важно для нас. Надеемся, что он и в дальнейшем будет забивать, ведь нам нужны его качества", — сказал тренер.
Малиновский в этом сезоне сыграл за "Дженоа" шесть матчей в Серии А и сделал один ассист.
У 32-летнего уроженца Житомира действующий контракт с "Дженоа" до 30 июня 2027 года.
Руслан на клубном уровне за свою карьеру провел 456 матчей, за которые забил 90 голов и сделал 75 ассистов.
