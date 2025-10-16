Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Дженоа отреагировали на игру Малиновского за сборную Украины

В Дженоа отреагировали на игру Малиновского за сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 06:30
Виейра высоко оценил игру Руслана Малиновского за сборную Украины
Руслан Малиновский. Фото: УАФ

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский после годичного перерыва впервые был вызван на матчи национальной команды. В противостоянии с Исландией (5:3) он оформил дубль, а в игру с Азербайджаном (2:1) у него гол+пас.

Игру Малиновского прокомментировал главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра, передает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Реклама
Читайте также:
Патрик Виейра
Патрик Виейра. Фото: "Дженоа"

Малиновского отметили в "Дженоа"

Виейра высоко оценил вклад Малиновского в матчах за сборную в квалификации к чемпионату мира-2026.

Тренер назвал Руслана очень важным футболистом, который может принести пользу клубу.

"Малиновский очень важен, он забил голы и отдал голевую передачу за сборную.

Это важно для нас. Надеемся, что он и в дальнейшем будет забивать, ведь нам нужны его качества", — сказал тренер.

Малиновский в этом сезоне сыграл за "Дженоа" шесть матчей в Серии А и сделал один ассист.

У 32-летнего уроженца Житомира действующий контракт с "Дженоа" до 30 июня 2027 года.

Руслан на клубном уровне за свою карьеру провел 456 матчей, за которые забил 90 голов и сделал 75 ассистов.

Напомним, 40-летний португалец Криштиану Роналду побил рекорд за сборную.

Медсестру Михаэля Шумахера могли изнасиловать в доме легенды автоспорта.

футбол Сборная Украины по футболу Дженоа Руслан Малиновский украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации