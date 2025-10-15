Роналду установил исторический рекорд в квалификации чемпионатов мира

Роналду забил свой рекордный гол за сборную Португалии
Сборная Португалии в отборе на чемпионат мира-2026 сыграла вничью с Венгрией (2:2). В матче историческим рекордом отметился Криштиану Роналду.
Португалец в матче сделал дубль, сообщил портал Новини.LIVE.
Рекорд Роналду в матчах за сборную
Криштиану, которому 40 лет, на 22-й минуте сравнял счет. Венгры вышли вперед еще на 8-й минуте.
В компенсированное время первого тайма Роналду вывел Португалию вперед, точно пробив после паса Нуну Мендеша.
Для Криштиану это был 40-й и 41-й голы в квалификациях чемпионатов мира, что сделало его лучшим бомбардиром в истории этого этапа, опередив Карлоса Руиса из Гватемалы (39 голов).
Всего в карьере Роналду теперь 948 голов, из которых 871 за клубы, 77 за сборную в официальных матчах.
Роналду может улучшить свой результат, поскольку планирует выступать еще в течение двух лет.
Напомним, ранее журналист сообщил об улучшении в состоянии Михаэля Шумахера.
Экс-чемпион мира Василий Ломаченко вернется в ринг и встретится с Мэнни Пакьяо.
Известный функционер рассказал о мечте Александра Усика, которую не удастся исполнить.
Читайте Новини.LIVE!