Роналду установил исторический рекорд в квалификации чемпионатов мира

Сборная Португалии в отборе на чемпионат мира-2026 сыграла вничью с Венгрией (2:2). В матче историческим рекордом отметился Криштиану Роналду.

Португалец в матче сделал дубль, сообщил портал Новини.LIVE.

Рекорд Роналду в матчах за сборную

Криштиану, которому 40 лет, на 22-й минуте сравнял счет. Венгры вышли вперед еще на 8-й минуте.

В компенсированное время первого тайма Роналду вывел Португалию вперед, точно пробив после паса Нуну Мендеша.

Для Криштиану это был 40-й и 41-й голы в квалификациях чемпионатов мира, что сделало его лучшим бомбардиром в истории этого этапа, опередив Карлоса Руиса из Гватемалы (39 голов).

Всего в карьере Роналду теперь 948 голов, из которых 871 за клубы, 77 за сборную в официальных матчах.

Роналду может улучшить свой результат, поскольку планирует выступать еще в течение двух лет.

