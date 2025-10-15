Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду забил свой рекордный гол за сборную Португалии

Роналду забил свой рекордный гол за сборную Португалии

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 01:40
Роналду установил исторический рекорд в квалификации чемпионатов мира
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Сборная Португалии в отборе на чемпионат мира-2026 сыграла вничью с Венгрией (2:2). В матче историческим рекордом отметился Криштиану Роналду.

Португалец в матче сделал дубль, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Рекорд Роналду в матчах за сборную

Криштиану, которому 40 лет, на 22-й минуте сравнял счет. Венгры вышли вперед еще на 8-й минуте.

В компенсированное время первого тайма Роналду вывел Португалию вперед, точно пробив после паса Нуну Мендеша.

Для Криштиану это был 40-й и 41-й голы в квалификациях чемпионатов мира, что сделало его лучшим бомбардиром в истории этого этапа, опередив Карлоса Руиса из Гватемалы (39 голов).

Всего в карьере Роналду теперь 948 голов, из которых 871 за клубы, 77 за сборную в официальных матчах.

Роналду может улучшить свой результат, поскольку планирует выступать еще в течение двух лет.

Напомним, ранее журналист сообщил об улучшении в состоянии Михаэля Шумахера.

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко вернется в ринг и встретится с Мэнни Пакьяо.

Известный функционер рассказал о мечте Александра Усика, которую не удастся исполнить.

футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации