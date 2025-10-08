Видео
Главная Спорт Роналду стал первым футболистом миллиардером — Месси не конкурент

Роналду стал первым футболистом миллиардером — Месси не конкурент

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 15:46
Роналду стал миллиардером и более чем в два раза богаче Месси
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Португальская суперзвезда футбола Криштиану Роналду в Саудовской Аравии получает самую большую зарплату в мире — 200 млн долларов. Этим летом он подписал новый контракт с "Аль-Насром", который сделал его миллиардером.

О заработках Роналду сообщил портал Bloomberg.

Читайте также:
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Роналду более чем в два раза обходит Месси

Роналду благодаря новому двухлетнему контракту стал первым профессиональным футболистом в истории, который имеет 1,4 млрд долларов.

Согласно новому контракту, португалец за два года получит 400 млн долларов и 15% акций клуба.

С 2002 по 2023 год Роналду заработал 550 млн долларов. Кроме зарплаты, больше всего ежегодно приносил контракт с Nike — 18 млн долларов. Сотрудничество с другими брендами в целом добавило 175 млн долларов.

Наибольшие доходы Роналду получит за время в Саудовской Аравии — 800 млн долларов за четыре года. У Криштиану есть также доходы от Instagram и сети отелей.

Звезда сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси заработал 600 млн долларов за карьеру.

Напомним, украинские болельщики получат шанс бесплатно посмотреть игру отбора на чемпионат мира-2026 между сборными Исландии и Украины.

Роналду рассказал, почему не хочет завершать игровую карьеру в свои 40 лет.

футбол деньги Лионель Месси Криштиану Роналду доходы
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
