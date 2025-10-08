Відео
Головна Спорт Роналду став першим футболістом мільярдером — Мессі не конкурент

Роналду став першим футболістом мільярдером — Мессі не конкурент

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 15:46
Роналду став мільярдером і більш ніж в два рази багатіше Мессі
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Португальська суперзірка футболу Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії отримує найбільшу зарплату в світі — 200 млн доларів. Цього літа він підписав новий контракт з "Аль-Насром", який зробив його мільярдером.

Про заробітки Роналду повідомив портал Bloomberg.

Читайте також:
Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Роналду більше ніж у два рази обходить Мессі

Роналду завдяки новому дворічному контракту став першим професійним футболістом в історії, який має 1,4 млрд доларів.

Згідно з новим контрактом, португалець за два роки отримає 400 млн доларів та 15% акцій клубу.

З 2002 по 2023 рік Роналду заробив 550 млн доларів. Крім зарплатні, найбільше щорічно приносив контракт із Nike — 18 млн доларів. Співпраця з іншими брендами загалом додала 175 млн доларів.

Найбільші доходи Роналду отримає за час в Саудівській Аравії — 800 млн доларів за чотири роки. У Кріштіано є також доходи від Instagram та мережі готелів.

Зірка збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонель Мессі заробив 600 млн доларів за кар’єру.

Нагадаємо, українські уболівальники отримають шанс безкоштовно подивитися гру відбору на чемпіонат світу-2026 між збірними Ісландії та України.

Роналду розповів, чому не хоче завершувати ігрову кар'єру в свої 40 років.

футбол гроші Ліонель Мессі Кріштіану Роналду доходи
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
