Роналду став мільярдером і більш ніж в два рази багатіше Мессі

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Португальська суперзірка футболу Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії отримує найбільшу зарплату в світі — 200 млн доларів. Цього літа він підписав новий контракт з "Аль-Насром", який зробив його мільярдером.

Про заробітки Роналду повідомив портал Bloomberg.

Роналду більше ніж у два рази обходить Мессі

Роналду завдяки новому дворічному контракту став першим професійним футболістом в історії, який має 1,4 млрд доларів.

Згідно з новим контрактом, португалець за два роки отримає 400 млн доларів та 15% акцій клубу.

З 2002 по 2023 рік Роналду заробив 550 млн доларів. Крім зарплатні, найбільше щорічно приносив контракт із Nike — 18 млн доларів. Співпраця з іншими брендами загалом додала 175 млн доларів.

Найбільші доходи Роналду отримає за час в Саудівській Аравії — 800 млн доларів за чотири роки. У Кріштіано є також доходи від Instagram та мережі готелів.

Зірка збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонель Мессі заробив 600 млн доларів за кар’єру.

