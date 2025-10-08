Де і коли дивитися на MEGOGO матч Ісландія — Україна на ЧС-2026

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України проведе свій другий матч у відборі до чемпіонату світу-2026. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з національною командою Ісландії на стадіоні "Лаугардалсвеллур" у Рейк'явіку. Початок зустрічі призначено о 21:45 за київським часом.

В Україні вболівальники зможуть подивитися це протистояння безкоштовно, повідомляє портал Новини.LIVE.

Поєдинок стане важливим для обох команд, адже Україна поки що не здобула перемог, а Ісландія йде другою в групі після Франції. Для підопічних Реброва це шанс набрати перші три очки та повернутися в боротьбу за вихід на Мундіаль.

Ілля Забарний (ліворуч) та Олексій Гуцуляк. Фото: instagram.com/uafukraine/

Організатори матчу підтвердили, що офіційним транслятором гри стане медіасервіс MEGOGO. Дивитися зустріч можна на ОТТ-платформі за підписками "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" та "MEGOPACK N+S".

Як подивитися матч Ісландія — Україна безкоштовно

Уболівальники, які не мають передплати, зможуть побачити гру без оплати: її буде показано на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 та в кабельних мережах. Також трансляція з'явиться в розділі "Спорт" ("Футбол") на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а в день поєдинку буде запущено окремий канал у розділі "Телебачення".

Перед матчем у групі D лідирує Франція, яка набрала шість очок із шести можливих. Ісландія посідає другу сходинку з трьома балами, Україна та Азербайджан мають по одному очку, проте українці поступаються суперникові за різницею забитих та пропущених м'ячів.

