Головна Спорт Де дивитися матч Ісландія — Україна 10 жовтня

Де дивитися матч Ісландія — Україна 10 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 09:44
Де і коли дивитися на MEGOGO матч Ісландія — Україна на ЧС-2026
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України проведе свій другий матч у відборі до чемпіонату світу-2026. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з національною командою Ісландії на стадіоні "Лаугардалсвеллур" у Рейк'явіку. Початок зустрічі призначено о 21:45 за київським часом.

В Україні вболівальники зможуть подивитися це протистояння безкоштовно, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Поєдинок стане важливим для обох команд, адже Україна поки що не здобула перемог, а Ісландія йде другою в групі після Франції. Для підопічних Реброва це шанс набрати перші три очки та повернутися в боротьбу за вихід на Мундіаль.

Илья Забарный
Ілля Забарний (ліворуч) та Олексій Гуцуляк. Фото: instagram.com/uafukraine/

Організатори матчу підтвердили, що офіційним транслятором гри стане медіасервіс MEGOGO. Дивитися зустріч можна на ОТТ-платформі за підписками "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" та "MEGOPACK N+S".

Як подивитися матч Ісландія — Україна безкоштовно

Уболівальники, які не мають передплати, зможуть побачити гру без оплати: її буде показано на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 та в кабельних мережах. Також трансляція з'явиться в розділі "Спорт" ("Футбол") на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а в день поєдинку буде запущено окремий канал у розділі "Телебачення".

Перед матчем у групі D лідирує Франція, яка набрала шість очок із шести можливих. Ісландія посідає другу сходинку з трьома балами, Україна та Азербайджан мають по одному очку, проте українці поступаються суперникові за різницею забитих та пропущених м'ячів.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду відверто розповів про вплив віку на його гру та про подальші плани.

Голкіпер Андрій Лунін практично не грає в цьому сезоні, через що знайшов собі нове хобі.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
