Стало відомо, як Лунін проводить час у Мадриді під час паузи на збірні

Вперше за довгий час в національну збірну України головний тренер Сергій Ребров не викликав воротаря мадридського "Реалу" Андрія Луніна. Замість нього в команду викликали Георгія Бущана.

В соцмережі Instagram Лунін показав, як витратив отриманий вільний час.

Лунін витратив час, отриманий після не виклику в збірну

Український воротар мадридського "Реала" у вихідні відвідав один із ресторанів Мадриду. Компанію йому склав лівий захисник "вершкових" Фран Гарсія.

Лунін влітку відмовився покидати "Реал", хоча й мав пропозиції. У сезоні 2025/2026 рр. Андрій не зіграв жодного матчу за клуб.

Наступний матч "Реал" проведе 19 жовтня проти "Сельти" й в українського голкіпера майже немає шансів зіграти в основному складі.

Очікується, що у випадку відсутності травм у Тібо Куртуа Лунін цього сезону зіграє кілька ігор. Футболісту було обіцяно ігровий час лише в Кубку Короля.

