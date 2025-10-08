Стало відомо, як Лунін проводить час у Мадриді під час паузи на збірні

Стало відомо, що робить Лунін після того, як не поїхав у збірну
Вперше за довгий час в національну збірну України головний тренер Сергій Ребров не викликав воротаря мадридського "Реалу" Андрія Луніна. Замість нього в команду викликали Георгія Бущана.
В соцмережі Instagram Лунін показав, як витратив отриманий вільний час.
Лунін витратив час, отриманий після не виклику в збірну
Український воротар мадридського "Реала" у вихідні відвідав один із ресторанів Мадриду. Компанію йому склав лівий захисник "вершкових" Фран Гарсія.
Лунін влітку відмовився покидати "Реал", хоча й мав пропозиції. У сезоні 2025/2026 рр. Андрій не зіграв жодного матчу за клуб.
Наступний матч "Реал" проведе 19 жовтня проти "Сельти" й в українського голкіпера майже немає шансів зіграти в основному складі.
Очікується, що у випадку відсутності травм у Тібо Куртуа Лунін цього сезону зіграє кілька ігор. Футболісту було обіцяно ігровий час лише в Кубку Короля.
