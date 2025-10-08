Відео
Стало відомо, що робить Лунін після того, як не поїхав у збірну

Стало відомо, що робить Лунін після того, як не поїхав у збірну

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 07:50
Стало відомо, як Лунін проводить час у Мадриді під час паузи на збірні
Андрій Лунін. Фото: кадр з відео

Вперше за довгий час в національну збірну України головний тренер Сергій Ребров не викликав воротаря мадридського "Реалу" Андрія Луніна. Замість нього в команду викликали Георгія Бущана.

В соцмережі Instagram Лунін показав, як витратив отриманий вільний час.

Читайте також:
Андрей Лунин
Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунін витратив час, отриманий після не виклику в збірну

Український воротар мадридського "Реала" у вихідні відвідав один із ресторанів Мадриду. Компанію йому склав лівий захисник "вершкових" Фран Гарсія.

Лунін влітку відмовився покидати "Реал", хоча й мав пропозиції. У сезоні 2025/2026 рр. Андрій не зіграв жодного матчу за клуб.

Андрей Лунин
Андрій Лунін відвідав ресторан в Мадриді. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Наступний матч "Реал" проведе 19 жовтня проти "Сельти" й в українського голкіпера майже немає шансів зіграти в основному складі.

Очікується, що у випадку відсутності травм у Тібо Куртуа Лунін цього сезону зіграє кілька ігор. Футболісту було обіцяно ігровий час лише в Кубку Короля.

Нагадаємо, український титулований боксер Олександр Усик розповів, чому допоміг відновити відомий музей Романа Шухевича.

Київське "Динамо" націлилось на молодого талановитого європейського футболіста.

футбол Збірна України з футболу Реал Мадрид Андрій Лунін українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
