Главная Спорт Стало известно, что делает Лунин без вызова в сборную Украины

Стало известно, что делает Лунин без вызова в сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 07:50
Стало известно, как Лунин проводит время в Мадриде во время паузы на сборные
Андрей Лунин. Фото: кадр из видео

Впервые за долгое время в национальную сборную Украины главный тренер Сергей Ребров не вызвал вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина. Вместо него в команду пригласили Георгия Бущана.

В соцсети Instagram Лунин показал, как потратил полученное свободное время.

Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунин потратил время, полученное после не вызова в сборную

Украинский вратарь мадридского "Реала" в выходные посетил один из ресторанов Мадрида. Компанию ему составил левый защитник "сливочных" Фран Гарсия.

Лунин летом отказался покидать "Реал", хотя и имел предложения. В сезоне 2025/2026 гг. Андрей не сыграл ни одного матча за клуб.

Андрей Лунин
Андрей Лунин посетил ресторан в Мадриде. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Следующий матч "Реал" проведет 19 октября против "Сельты" и у украинского голкипера почти нет шансов сыграть в основном составе.

Ожидается, что в случае отсутствия травм у Тибо Куртуа Лунин в этом сезоне сыграет несколько игр. Футболисту было обещано игровое время только в Кубке Короля.

