Усик назвал причину участия в восстановлении музея Шухевича

Александр Усик после футбольного матча. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик недавно проявил активную гражданскую позицию. Спортсмен активно включился в восстановление музея Романа Шухевича во Львове, разрушенного в январе 2024 года в результате атаки дронов.

Усик передал свои боксерские перчатки для будущего благотворительного аукциона, чтобы привлечь внимание и средства к восстановительным работам, сообщает Львовский городской совет.

Спортсмен сделал финансовое пожертвование в размере 100 000 гривен именно на ремонт и реставрацию музейного пространства и экспозиций. Это была часть его личной инициативы поддержать культурную память страны и подчеркнуть значение сохранения истории.

Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: instagram.com/ringmagazine/

Некоторые источники отмечают, что музей Шухевича сильно пострадал от ударов и требует комплексного восстановления: фасады, внутренние конструкции, экспонатные залы. Усиков жест воспринимается как символический, но конкретный вклад — не просто слова, а материальная помощь в деле сохранения памяти.

Почему поступок Усика важен

За годы войны многие памятники и музеи в Украине пострадали от разрушений, и восстановление Шухевича воспринимается как часть сопротивления не только оружием, но и в культурной сфере. Усик, будучи публичной фигурой, своим жестом усилил месседж: память — тоже фронт.

"Россия наносит удары не только по защитникам, но и по нашей истории, нашей памяти. Потому важно бороться не только там, но и здесь, за каждый символ и каждую страницу правды. Я передал перчатки на аукцион и сделал свой вклад в восстановление музея, чтобы память жила. Это мой долг и моя честь", — отметил Усик.

