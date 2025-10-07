Бывший партнер Шевченко попал под следствие из-за России

Андрей Шевченко (справа), Паоло Мальдини и Руй Кошта. Фото: PHILIPPE MERLE/AFP via Getty Images

Португальская прокуратура начала расследование против президента лиссабонской "Бенфики" Руя Кошты. Поводом стало подозрение в нарушении санкционного законодательства после денежного перевода от московского "Локомотива" на сумму 76 021 евро.

Операция связана с трансфером аргентинского защитника Германа Конти, который летом 2023 года перешел из "Бенфики" в "Локомотив", сообщает CNN Portugal.

Российский клуб должен был выплатить остаток суммы за переход, однако сделка попала под внимание властей из-за санкций против России. Следователи считают, что перевод напрямую со счета "Локомотива" в португальский банк BCP мог нарушать международные ограничения.

Руй Кошта во время работы в "Бенфике". Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Средства были заблокированы, а позже возвращены в Россию. Несмотря на это, прокуратура открыла дело о возможном отмывании денег, а Руй Кошта может получить статус обвиняемого.

Возможные последствия для президента "Бенфики"

Согласно португальскому законодательству, за подобные нарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от одного до пяти лет. Следствие также рассматривает роль других руководителей клуба, включая бывшего вице-президента Луиша Мендеша. Сам Кошта, по данным СМИ, отрицал умысел и просил перенести слушание, чтобы лично представить объяснения.

Руй Кошта — один из самых известных футболистов в истории Португалии и бывший партнер Андрея Шевченко по "Милану". После завершения карьеры был спортивным директором, а затем стал президентом "Бенфики" и считается символом клуба. Однако теперь Кошта может оказаться в центре громкого судебного процесса.

