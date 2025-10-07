Відео
Колишній партнер Шевченка по Мілану може постати перед судом

Колишній партнер Шевченка по Мілану може постати перед судом

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 12:01
Колишній партнер Шевченка потрапив під слідство через Росію
Андрій Шевченко (праворуч), Паоло Мальдіні та Руй Кошта. Фото: PHILIPPE MERLE/AFP via Getty Images

Португальська прокуратура почала розслідування проти президента лісабонської "Бенфіки" Руя Кошти. Приводом стала підозра в порушенні санкційного законодавства після грошового переказу від московського "Локомотива" на суму 76 021 євро.

Операція пов'язана з трансфером аргентинського захисника Германа Конті, який влітку 2023 року перейшов із "Бенфіки" в "Локомотив", повідомляє CNN Portugal.

Читайте також:

Російський клуб мав виплатити залишок суми за перехід, проте угода потрапила під увагу влади через санкції проти Росії. Слідчі вважають, що переказ безпосередньо з рахунку "Локомотива" в португальський банк BCP міг порушувати міжнародні обмеження.

Руй Кошта
Руй Кошта під час роботи в "Бенфіці". Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Кошти були заблоковані, а пізніше повернуті в Росію. Попри це, прокуратура відкрила справу про можливе відмивання грошей, а Руй Кошта може отримати статус обвинуваченого.

Можливі наслідки для президента "Бенфіки"

Згідно з португальським законодавством, за подібні порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від одного до п'яти років. Слідство також розглядає роль інших керівників клубу, включно з колишнім віцепрезидентом Луїшем Мендешем. Сам Кошта, за даними ЗМІ, заперечував умисел та просив перенести слухання, щоб особисто надати пояснення.

Руй Кошта — один із найвідоміших футболістів в історії Португалії та колишній партнер Андрія Шевченка по "Мілану". Після завершення кар'єри був спортивним директором, а потім став президентом "Бенфіки" та вважається символом клубу. Однак тепер Кошта може опинитися в центрі гучного судового процесу.

Нагадаємо, Ігор Циганик пояснив, куди зник Андрій Ярмоленко перед важливою грою "Динамо".

А екснаставник збірної України Мирон Маркевич назвав проблему команди Олександра Шовковського.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
