Колишній партнер Шевченка потрапив під слідство через Росію

Колишній партнер Шевченка по Мілану може постати перед судом
Португальська прокуратура почала розслідування проти президента лісабонської "Бенфіки" Руя Кошти. Приводом стала підозра в порушенні санкційного законодавства після грошового переказу від московського "Локомотива" на суму 76 021 євро.
Операція пов'язана з трансфером аргентинського захисника Германа Конті, який влітку 2023 року перейшов із "Бенфіки" в "Локомотив", повідомляє CNN Portugal.
Російський клуб мав виплатити залишок суми за перехід, проте угода потрапила під увагу влади через санкції проти Росії. Слідчі вважають, що переказ безпосередньо з рахунку "Локомотива" в португальський банк BCP міг порушувати міжнародні обмеження.
Кошти були заблоковані, а пізніше повернуті в Росію. Попри це, прокуратура відкрила справу про можливе відмивання грошей, а Руй Кошта може отримати статус обвинуваченого.
Можливі наслідки для президента "Бенфіки"
Згідно з португальським законодавством, за подібні порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від одного до п'яти років. Слідство також розглядає роль інших керівників клубу, включно з колишнім віцепрезидентом Луїшем Мендешем. Сам Кошта, за даними ЗМІ, заперечував умисел та просив перенести слухання, щоб особисто надати пояснення.
Руй Кошта — один із найвідоміших футболістів в історії Португалії та колишній партнер Андрія Шевченка по "Мілану". Після завершення кар'єри був спортивним директором, а потім став президентом "Бенфіки" та вважається символом клубу. Однак тепер Кошта може опинитися в центрі гучного судового процесу.
