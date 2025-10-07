Циганик пояснив зникнення Ярмоленка з Динамо

Андрій Ярмоленко працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Відомий український коментатор Ігор Циганик прокоментував ситуацію навколо півзахисника київського "Динамо" Андрія Ярмоленка.

За словами журналіста, відсутність капітана команди після поєдинку Ліги конференцій викликана особистими причинами, а не спортивними обставинами, зазначив Циганик в ефірі свого YouTube-каналу.

Раніше головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Ярмоленко тимчасово залишив розташування клубу за сімейними обставинами. Матч проти англійського "Кристал Пелас" проходив у польському Любліні, і саме після цієї зустрічі гравець не повернувся з командою в Україну.

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Джерела зазначають, що ситуація не пов'язана з дисципліною чи конфліктом у колективі. Ярмоленко, як стверджують у клубі, заздалегідь повідомив керівництву про свої плани й отримав повне розуміння з боку президента "Динамо".

Що сталося з Ярмоленком

За інформацією Ігоря Циганика, рішення про тимчасову відсутність футболіста ухвалювалося спільно з керівництвом клубу. Ситуація має особистий характер, і точні терміни повернення півзахисника поки що не уточнюються.

"Ярмоленко після матчу з "Кристал Пелас" не повернувся з командою в Україну. Наскільки я розумію, у нього є певна сімейна проблема, яку потрібно вирішити. І, наскільки мені відомо, президент "Динамо" Ігор Суркіс був у курсі цієї ситуації й з ним Ярмоленко цей момент проговорив. Думаю, що клуб поставився з розумінням, і коли все врегулюється, Андрій повернеться до тренувань", — розповів Циганик.

