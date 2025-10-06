Син Олександра Усика здобув медаль на Кубку Іспанії з дзюдо

Син Усика виграв медаль престижного турніру в Іспанії
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олекандр Усик має чотирьох дітей. Один з них вже почав досягати успіху в спорту.
Син найкращого суперважковаговика світу Кирило, якому 12 років, здобув бронзову медаль на Кубку Іспанії з дзюдо. Про це повідомила академія дзюдо в Марбельї.
Нагорода для сина Усика
Син Усика наразі тренується в академії Івана Васильчука в Іспанії. Саме на сторінці спортивної школи опублікували відео ключового моменту перемоги Кирила.
Кирило, старший син Усика, тренується в Іспанії разом з братом Михайлом. Хлопці уже неодноразово завойовував призові місця на локальних турнірах, демонструючи наполегливість, успадковану від батька.
Олександр після бою з Даніелем Дюбуа відвідав тренування сина та виступив перед юними дзюдоїстами з мотиваційною промовою.
Зазначимо, що Кирило та Михайло живуть в Іспанії з дідусем та бабусею, а Олександр більше вільного часу проводить в Україні з доньками Єлизаветою та Марією.
