Син Олександра Усика здобув медаль на Кубку Іспанії з дзюдо

Сини Олександра Усика Михайло та Кирило. Фото: instagram.com/usykaa

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олекандр Усик має чотирьох дітей. Один з них вже почав досягати успіху в спорту.

Син найкращого суперважковаговика світу Кирило, якому 12 років, здобув бронзову медаль на Кубку Іспанії з дзюдо. Про це повідомила академія дзюдо в Марбельї.

Команда Кирила Усика. Фото: instagram.com/vasylchuk_academy/

Нагорода для сина Усика

Син Усика наразі тренується в академії Івана Васильчука в Іспанії. Саме на сторінці спортивної школи опублікували відео ключового моменту перемоги Кирила.

Кирило Усик (другий справа). Фото: instagram.com/vasylchuk_academy/

Кирило, старший син Усика, тренується в Іспанії разом з братом Михайлом. Хлопці уже неодноразово завойовував призові місця на локальних турнірах, демонструючи наполегливість, успадковану від батька.

Кирило Усик з друзями. Фото: instagram.com/vasylchuk_academy/

Олександр після бою з Даніелем Дюбуа відвідав тренування сина та виступив перед юними дзюдоїстами з мотиваційною промовою.

Зазначимо, що Кирило та Михайло живуть в Іспанії з дідусем та бабусею, а Олександр більше вільного часу проводить в Україні з доньками Єлизаветою та Марією.

