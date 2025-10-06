Відео
Україна
Головна Спорт Син Усика виграв медаль престижного турніру в Іспанії

Син Усика виграв медаль престижного турніру в Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 07:30
Син Олександра Усика здобув медаль на Кубку Іспанії з дзюдо
Сини Олександра Усика Михайло та Кирило. Фото: instagram.com/usykaa

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олекандр Усик має чотирьох дітей. Один з них вже почав досягати успіху в спорту.

Син найкращого суперважковаговика світу Кирило, якому 12 років, здобув бронзову медаль на Кубку Іспанії з дзюдо. Про це повідомила академія дзюдо в Марбельї.

Читайте також:
Сыновья Александра Усика
Команда Кирила Усика. Фото: instagram.com/vasylchuk_academy/

Нагорода для сина Усика

Син Усика наразі тренується в академії Івана Васильчука в Іспанії. Саме на сторінці спортивної школи опублікували відео ключового моменту перемоги Кирила.

Сыновья Александра Усика
Кирило Усик (другий справа). Фото: instagram.com/vasylchuk_academy/

Кирило, старший син Усика, тренується в Іспанії разом з братом Михайлом. Хлопці уже неодноразово завойовував призові місця на локальних турнірах, демонструючи наполегливість, успадковану від батька.

Сыновья Александра Усика
Кирило Усик з друзями. Фото: instagram.com/vasylchuk_academy/

Олександр після бою з Даніелем Дюбуа відвідав тренування сина та виступив перед юними дзюдоїстами з мотиваційною промовою.

Зазначимо, що Кирило та Михайло живуть в Іспанії з дідусем та бабусею, а Олександр більше вільного часу проводить в Україні з доньками Єлизаветою та Марією.

Нагадаємо, раніше тренер легенди ММА та російського політика і функціонера Федора Ємельяненко оцінив шанси Олександра Усика в ММА.

Також раніше стало відомо про участь Усика в допомозі відновленню музею Романа Шухевича.

Олександр Усик Іспанія Дзюдо українські боксери Кирило Усик
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
