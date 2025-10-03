Тренер Ємельяненка оцінив шанси Олександра Усика в ММА

Олександр Усик як глядач перед боєм. Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Тема можливого переходу Олександра Усика в ММА продовжує викликати інтерес серед експертів. Абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі залишається в центрі уваги після гучної перемоги в боксі, і багато хто ставить собі питання, чи здатний він проявити себе в клітці.

Свою думку висловив тренер Олександра Ємельяненка Олександр Мічков, повідомляє Telecomasia.

За його словами, вік та специфіка підготовки Олександра Усика роблять перехід у ММА вкрай сумнівним. Він зазначив, що успішна адаптація можлива лише в разі поєдинку проти суперника-боксера.

При цьому фахівець підкреслив, що проти бійців інших дисциплін українському чемпіону буде значно важче. Різниця в техніці, навичках та звичній тактиці може стати вирішальним фактором у клітці.

Чому шанси Усика оцінюють скептично

На думку експертів, навіть видатна робота ніг і техніка українця не гарантують успіху в умовах змішаних правил. Сутичка з кікбоксером або борцем потребуватиме навичок, яких в Усика просто немає, адже він усю кар'єру будував у класичному боксі.

"Я не бачу реальних перспектив для Усика в ММА, особливо з огляду на його вік. З боксером він може конкурувати, але проти кікбоксера почнуться проблеми. А з борцями у нього і зовсім не залишиться шансів. Думаю, він не витримав би й хвилини в сутичці проти хорошого бійця партерного стилю", — пояснив Мічков.

