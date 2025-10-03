Тренер Емельяненко оценил шансы Александра Усика в ММА

Александр Усик в качестве зрителя перед боем. Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Тема возможного перехода Александра Усика в ММА продолжает вызывать интерес среди экспертов. Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе остается в центре внимания после громкой победы в боксе, и многие задаются вопросом, способен ли он проявить себя в клетке.

Свое мнение высказал тренер Александра Емельяненко Александр Мичков, сообщает Telecomasia.

Реклама

Читайте также:

По его словам, возраст и специфика подготовки Александра Усика делают переход в ММА крайне сомнительным. Он отметил, что успешная адаптация возможна лишь в случае поединка против соперника-боксера.

При этом специалист подчеркнул, что против бойцов других дисциплин украинскому чемпиону будет значительно труднее. Разница в технике, навыках и привычной тактике может стать решающим фактором в клетке.

Почему шансы Усика оценивают скептически

По мнению экспертов, даже выдающаяся работа ног и техника украинца не гарантируют успеха в условиях смешанных правил. Схватка с кикбоксером или борцом потребует навыков, которых у Усика просто нет, ведь он всю карьеру строил в классическом боксе.

"Я не вижу реальных перспектив для Усика в ММА, особенно учитывая его возраст. С боксером он может конкурировать, но против кикбоксера начнутся проблемы. А с борцами у него и вовсе не останется шансов. Думаю, он не выдержал бы и минуты в схватке против хорошего бойца партерного стиля", — объяснил Мичков.

Напомним, известная красавица, которая живет с лидером киевского "Динамо", показала фотографии с роскошного курорта.

Сергей Ребров столкнулся с проблемами при формировании заявки сборной Украины на матчи с Исландией и Азербайджаном.