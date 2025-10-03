Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тренер Емельяненко предостерег Усика от ошибки

Тренер Емельяненко предостерег Усика от ошибки

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 13:31
Тренер Емельяненко оценил шансы Александра Усика в ММА
Александр Усик в качестве зрителя перед боем. Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Тема возможного перехода Александра Усика в ММА продолжает вызывать интерес среди экспертов. Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе остается в центре внимания после громкой победы в боксе, и многие задаются вопросом, способен ли он проявить себя в клетке.

Свое мнение высказал тренер Александра Емельяненко Александр Мичков, сообщает Telecomasia.

Реклама
Читайте также:

По его словам, возраст и специфика подготовки Александра Усика делают переход в ММА крайне сомнительным. Он отметил, что успешная адаптация возможна лишь в случае поединка против соперника-боксера.

При этом специалист подчеркнул, что против бойцов других дисциплин украинскому чемпиону будет значительно труднее. Разница в технике, навыках и привычной тактике может стать решающим фактором в клетке.

Почему шансы Усика оценивают скептически

По мнению экспертов, даже выдающаяся работа ног и техника украинца не гарантируют успеха в условиях смешанных правил. Схватка с кикбоксером или борцом потребует навыков, которых у Усика просто нет, ведь он всю карьеру строил в классическом боксе.

"Я не вижу реальных перспектив для Усика в ММА, особенно учитывая его возраст. С боксером он может конкурировать, но против кикбоксера начнутся проблемы. А с борцами у него и вовсе не останется шансов. Думаю, он не выдержал бы и минуты в схватке против хорошего бойца партерного стиля", — объяснил Мичков.

Напомним, известная красавица, которая живет с лидером киевского "Динамо", показала фотографии с роскошного курорта. 

Сергей Ребров столкнулся с проблемами при формировании заявки сборной Украины на матчи с Исландией и Азербайджаном. 

спорт Александр Усик ММА бокс Джейк Пол
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации