Жена вратаря Динамо Нещерета очаровала своими фото с отдыха в Италии

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет в матче Лиги конференций против "Кристал Пэлас" (0:2) вернулся в основной состав клуба. В это время его жена Надежда Нещерет поддерживала мужа из Италии.

Если доверять Instagram, то любимая футболиста сейчас на отдыхе.

Как отдыхает возлюбленная Нещерета

Жена вратаря киевского "Динамо" вызвала восторг у своих подписчиков, опубликовав серию стильных и атмосферных фотографий с отдыха на озере Комо в Италии.

На одном из самых известных курортов Италии и мира она позирует в белом жакете и черных мини-шортах на фоне живописных горных пейзажей и изысканной апеннинской архитектуры.

Также она публиковала фото в белом платье с распущенными волосами, которые получились еще более эффектно.

Отметим, что после озера Комо девушка отправилась в столицу моды — в Милан.

