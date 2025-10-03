Жена вратаря Динамо Нещерета очаровала своими фото с отдыха в Италии

Жена футболиста Динамо показала отдых на известном курорте
Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет в матче Лиги конференций против "Кристал Пэлас" (0:2) вернулся в основной состав клуба. В это время его жена Надежда Нещерет поддерживала мужа из Италии.
Если доверять Instagram, то любимая футболиста сейчас на отдыхе.
Как отдыхает возлюбленная Нещерета
Жена вратаря киевского "Динамо" вызвала восторг у своих подписчиков, опубликовав серию стильных и атмосферных фотографий с отдыха на озере Комо в Италии.
На одном из самых известных курортов Италии и мира она позирует в белом жакете и черных мини-шортах на фоне живописных горных пейзажей и изысканной апеннинской архитектуры.
Также она публиковала фото в белом платье с распущенными волосами, которые получились еще более эффектно.
Отметим, что после озера Комо девушка отправилась в столицу моды — в Милан.
