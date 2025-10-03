Видео
Жена футболиста Динамо показала отдых на известном курорте

Жена футболиста Динамо показала отдых на известном курорте

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 08:10
Жена вратаря Динамо Нещерета очаровала своими фото с отдыха в Италии
Надежда Нещерет.

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет в матче Лиги конференций против "Кристал Пэлас" (0:2) вернулся в основной состав клуба. В это время его жена Надежда Нещерет поддерживала мужа из Италии.

Если доверять Instagram, то любимая футболиста сейчас на отдыхе.

Надежда Нещерет
Надежда Нещерет.

Как отдыхает возлюбленная Нещерета

Жена вратаря киевского "Динамо" вызвала восторг у своих подписчиков, опубликовав серию стильных и атмосферных фотографий с отдыха на озере Комо в Италии.

На одном из самых известных курортов Италии и мира она позирует в белом жакете и черных мини-шортах на фоне живописных горных пейзажей и изысканной апеннинской архитектуры.

Надежда Нещерет
Надежда Нещерет.

Также она публиковала фото в белом платье с распущенными волосами, которые получились еще более эффектно.

Надежда Нещерет
Надежда Нещерет.

Отметим, что после озера Комо девушка отправилась в столицу моды — в Милан.

Напомним, известный тренер оценил игру Ильи Забарного за "ПСЖ" против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Руководство киевского "Динамо" не планирует увольнять главного тренера Александра Шовковского — у него еще есть шансы до зимы.

Италия футбол Динамо Руслан Нещерет жены футболистов
