Главная Спорт Как в Динамо оценили работу Шовковского в начале сезона

Как в Динамо оценили работу Шовковского в начале сезона

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 12:17
В Динамо приняли важное решение по поводу Шовковского
Наставник "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Генеральный директор киевского "Динамо" Дмитрий Бриф отметил, что вопрос об отставке Александра Шовковского не поднимался. По его словам, тренера связывает контракт с клубом. 

Руководство "бело-синих" уверено в том, что наставник способен продолжать работу на высоком уровне, сообщает "Трибуна".

Читайте также:

В "Динамо" отметили, что Александр Шовковский сумел выиграть чемпионат Украины, и в клубе считают этот результат закономерным, а не случайным. Дмитрий Бриф подчеркнул, что нынешний сезон станет продолжением успеха и позволит закрепить позиции команды в национальном первенстве. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский наблюдает за игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Отдельное внимание было уделено взаимодействию тренерского штаба и руководства клуба. Любые инициативы главного тренера находят отклик и получают необходимую поддержку. В "Динамо" считают, что только совместная работа способна привести к стабильному прогрессу и новым победам.

Новые лица в тренерском штабе

Генеральный директор также упомянул, что клуб старается оперативно реагировать на просьбы наставника по усилению штаба. Одним из примеров стало приглашение польского специалиста Мацея Кендзерека, который уже успел положительно себя проявить. Поддержка касается и других инициатив, включая возвращение в структуру клуба бывших игроков и тренеров.

"У нас есть контракт с Александром, и никто не рассматривает его увольнение. Главный тренер полностью сфокусирован на работе и доказывает свою эффективность. Мы внимательно относимся к его идеям и стараемся реализовывать все, что от нас зависит. Так же было и с приглашением Кендзерека, а также возвращением Артема Яшкина в клуб", — заявил Бриф.

Напомним, ранее Дмитрий Бриф объяснил, почему "Динамо" не продало Владимира Бражко несмотря на предложения из-за границы. 

Супруга бывшего защитника "Динамо" Ильи Забарного вошла в список самых красивых жен футболистов. 

спорт футбол Динамо Александр Шовковский Дмитрий Бриф
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
