Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Динамо объяснили, почему не продали Бражко

В Динамо объяснили, почему не продали Бражко

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 19:18
Динамо заключило джентльменское соглашение с Бражко — детали
Владимир Бражко с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф подтвердил, что полузащитник Владимир Бражко согласился остаться в клубе и будет частью плана возвращения чемпионства.

Он подчеркнул, что клуб не рассматривал вариант отпуска воспитанника, поскольку Бражко остается одним из ключевых игроков, сообщает "Трибуна".

Реклама
Читайте также:

По словам Дмитрия Брифа, "Динамо" ставит перед собой две приоритетные задачи: завоевание титула в УПЛ и выход в Лигу чемпионов. В таких условиях согласие Владимира Бражко показало, что он готов разделить с клубом ответственность за успехи. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Клуб проводил переговоры с самим игроком, чтобы найти общий знаменатель. Бриф отметил, что в предложенных условиях не было смысла отпускать ключевого футболиста, особенно когда от него ждут лидерства на поле и в раздевалке до завершения сезона.

"Бражко — наш воспитанник, наша опора. Мы говорили, искали точки соприкосновения, и он согласился остаться. Он знает, что болельщики и руководство рассчитывают на него. Вместе мы будем работать, чтобы вернуть "Динамо" золото", — сказал Бриф.

Что известно о Бражко

Уроженец Запорожья, который выступает за "Динамо" с юношеского возраста. Он прошел через аренду в "Заре", где проявил себя результативным игроком, после чего вернулся и закрепился в основном составе.

В составе "Динамо" Бражко выиграл чемпионство Украины сезона 2024/25. За сборную Украины дебютировал в 2024 году и сейчас вновь включен в список кандидатов на октябрьские матчи. В последние месяцы появлялись слухи об интересе зарубежных клубов к нему, но "Динамо" удалось отговорить предложения благодаря усилиям руководства и самого игрока. 

Напомним, также появилась информация о том, что Денис Попов и Николай Шапаренко могут сменить команду уже зимой. 

Одновременно с этим "Динамо" готовится к дебюту в Лиге Конференций, который можно будет посмотреть в Украине в прямом эфире. 

Мы рассказали о том, кто такой Матвей Сафонов, с которым Илья Забарный выступает в составе французского "ПСЖ". 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владимир Бражко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации