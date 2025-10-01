Динамо заключило джентльменское соглашение с Бражко — детали

Владимир Бражко с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф подтвердил, что полузащитник Владимир Бражко согласился остаться в клубе и будет частью плана возвращения чемпионства.

Он подчеркнул, что клуб не рассматривал вариант отпуска воспитанника, поскольку Бражко остается одним из ключевых игроков, сообщает "Трибуна".

По словам Дмитрия Брифа, "Динамо" ставит перед собой две приоритетные задачи: завоевание титула в УПЛ и выход в Лигу чемпионов. В таких условиях согласие Владимира Бражко показало, что он готов разделить с клубом ответственность за успехи.

Владимир Бражко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Клуб проводил переговоры с самим игроком, чтобы найти общий знаменатель. Бриф отметил, что в предложенных условиях не было смысла отпускать ключевого футболиста, особенно когда от него ждут лидерства на поле и в раздевалке до завершения сезона.

"Бражко — наш воспитанник, наша опора. Мы говорили, искали точки соприкосновения, и он согласился остаться. Он знает, что болельщики и руководство рассчитывают на него. Вместе мы будем работать, чтобы вернуть "Динамо" золото", — сказал Бриф.

Что известно о Бражко

Уроженец Запорожья, который выступает за "Динамо" с юношеского возраста. Он прошел через аренду в "Заре", где проявил себя результативным игроком, после чего вернулся и закрепился в основном составе.

В составе "Динамо" Бражко выиграл чемпионство Украины сезона 2024/25. За сборную Украины дебютировал в 2024 году и сейчас вновь включен в список кандидатов на октябрьские матчи. В последние месяцы появлялись слухи об интересе зарубежных клубов к нему, но "Динамо" удалось отговорить предложения благодаря усилиям руководства и самого игрока.

