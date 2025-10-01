Кто такой россиянин Сафонов, сосед Забарного по ПСЖ

Матвей Сафонов работает на тренировке. Фото: instagram.com/motya_39/

Во французском "ПСЖ" сохраняется высокая конкуренция среди вратарей, даже несмотря на уход Джанлуиджи Доннаруммы. Клуб из столицы Франции продолжает использовать ротацию, а борьба за место в основе остается напряженной.

Матвей Сафонов продолжает бороться за место в основном составе одного из лучших клубов мира, а портал Новини.LIVE рассказывает историю этого футболиста.

Реклама

Читайте также:

Карьера до перехода в "ПСЖ"

Сафонов является воспитанником "Краснодара" (нынешнего чемпиона страны — Ред.), за который провел более 150 матчей в российской Премьер-лиге. В 2023 году он стал одним из самых обсуждаемых молодых вратарей Восточной Европы. Летом 2024 года "ПСЖ" заплатил за его трансфер около 20 млн евро, подписав контракт до 2029 года. По информации французских СМИ, его годовая зарплата составляет порядка 5 млн евро.

Матвей Сафонов (слева) и основной голкипер "ПСЖ" Люка Шевалье. Фото: Reuters/Manon Cruz

Лучший сезон в карьере

Самым успешным периодом для Сафонова в Париже стал сезон-2024/25, когда Доннарумма был травмирован и россиянин часто выходил в стартовом составе. Тогда он провёл свыше 30 матчей во всех турнирах, помог команде дойти до полуфинала Лиги чемпионов и выиграть чемпионат Франции. Эти выступления позволили ему закрепить за собой статус надежного дублера, способного конкурировать на топ-уровне.

Илья Забарный уже забил дебютный гол за "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Перспективы после трансфера Забарного

Ситуация осложнилась летом 2025 года, когда в команду перешел украинский защитник Илья Забарный. По данным инсайдеров, игрок изначально не хотел переходить в клуб, где есть россиянин, но в итоге трансфер состоялся. Теперь внимание к ситуации вокруг Сафонова усилилось: остается вопрос, сможет ли он сохранить позиции в раздевалке и не оказаться на вторых ролях.

Борьба за место в основе и роль в команде

Несмотря на давление, Сафонов не собирается сдаваться. Он продолжает активно работать на тренировках, остается важным элементом внутренней атмосферы клуба и регулярно появляется в центре внимания командных мероприятий, будь то фотосессии, рекламные кампании или съемки для социальных сетей.

В Париже подчеркивают, что россиянин по-прежнему стремится вернуть статус основного голкипера, хотя конкуренция в составе "ПСЖ" остается одной из самых жестких в Европе.

Матвей Сафонов и его вторая жена. Фото: instagram.com/motya_39/

Скандал в личной жизни

У Сафонова были серьезные юридические проблемы после развода. Бывшая супруга Анастасия Казачек требовала от него неуплату алиментов, сумма долга превышала 60 млн рублей, и ему ограничили выезд из России.

Позже сообщалось, что он полностью погасил задолженность, выплатив около 66 млн рублей, чтобы снять ограничения. Также была информация, что в этом Сафонову помог "ПСЖ".

Матвей развелся с Анастасией в 2021 году. В настоящее время он состоит в отношениях с Мариной Кондратюк — пара часто появляется вместе на матчах и в клубных мероприятиях. В середине 2025 года девушка сообщила, что вышла замуж за спортсмена.

Напомним, киевское "Динамо" ждет сложный матч в Лиге Конференций, украинские болельщики смогут увидеть его в прямом эфире.

Также столичный клуб уже зимой готовится продать сразу двух лидеров командам из Греции и Турции.