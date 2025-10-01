Видео
Главная Спорт Динамо может продать двух игроков уже зимой — о ком речь

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 14:45
Динамо может продать двух игроков в Турцию и Грецию
Хавбек Николай Шапаренко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" зимой может столкнуться с серьезными изменениями в составе. Столичный клуб рассматривает возможность продажи сразу двух ключевых футболистов. 

Речь идет о Николае Шапаренко и Денисе Попове, сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасичника 2.0".

Читайте также:

Интерес к украинским игрокам проявляют клубы из Турции и Греции. На трансферном рынке обе лиги традиционно активны в зимнее окно, и именно там киевляне могут найти покупателей для своих лидеров.

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Команда Александра Шовковского в этом сезоне идет в группе лидеров УПЛ, но потеряла очки в трех последних турах подряд. Уже совсем скоро "Динамо" стартует в основном раунде Лиги конференций, где в первом туре сыграет против английского "Кристал Пэлас".

Кого "Динамо" может продать

Николай Шапаренко — один из ключевых полузащитников "Динамо" и сборной Украины. В текущем сезоне он оставался важной фигурой в центре поля, отвечая за креатив и контроль мяча. Потенциальный переход в Турцию или Грецию может стать шагом к новой странице его карьеры. 

Денис Попов
Денис Попов на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Денис Попов — воспитанник киевского клуба и капитан обороны. В последние годы он был символом надежности в защите, но его возможный уход зимой станет серьезным испытанием для команды. 

Напомним, украинские болельщики смогут в прямом эфире увидеть противостояние "Динамо" с "Кристал Пэлас" в Лиге Конференций. 

Бывший наставник "Майнца", "Боруссии" и "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил причины завершения тренерской карьеры. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Денис Попов Николай Шапаренко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
