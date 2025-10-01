Динамо может продать двух игроков в Турцию и Грецию

Динамо может продать двух игроков уже зимой — о ком речь
Киевское "Динамо" зимой может столкнуться с серьезными изменениями в составе. Столичный клуб рассматривает возможность продажи сразу двух ключевых футболистов.
Речь идет о Николае Шапаренко и Денисе Попове, сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасичника 2.0".
Интерес к украинским игрокам проявляют клубы из Турции и Греции. На трансферном рынке обе лиги традиционно активны в зимнее окно, и именно там киевляне могут найти покупателей для своих лидеров.
Команда Александра Шовковского в этом сезоне идет в группе лидеров УПЛ, но потеряла очки в трех последних турах подряд. Уже совсем скоро "Динамо" стартует в основном раунде Лиги конференций, где в первом туре сыграет против английского "Кристал Пэлас".
Кого "Динамо" может продать
Николай Шапаренко — один из ключевых полузащитников "Динамо" и сборной Украины. В текущем сезоне он оставался важной фигурой в центре поля, отвечая за креатив и контроль мяча. Потенциальный переход в Турцию или Грецию может стать шагом к новой странице его карьеры.
Денис Попов — воспитанник киевского клуба и капитан обороны. В последние годы он был символом надежности в защите, но его возможный уход зимой станет серьезным испытанием для команды.
Напомним, украинские болельщики смогут в прямом эфире увидеть противостояние "Динамо" с "Кристал Пэлас" в Лиге Конференций.
