Юрген Клопп объяснил решение попрощаться с профессией

Клопп принял неожиданное решение о будущем
Знаменитый немецкий наставник Юрген Клопп сообщил о завершении своей многолетней тренерской карьеры. Его заявление стало неожиданностью для болельщиков по всему миру.
Еще недавно специалист ассоциировался с самыми громкими победами в европейском футболе. О решении попрощаться с тренерством Клопп написал на своей странице в Facebook.
Немецкий специалист подчеркнул, что последния четверть века его жизнь была полностью связана с футболом, и именно настало время попрощаться с профессией. Теперь он намерен посвятить себя личной жизни и отдыху, которого у него не было все эти годы.
Детали решения Клоппа
За свою карьеру тренер руководил всего тремя клубами: "Майнцем", дортмундской "Боруссией" и английским "Ливерпулем". В каждом из них немец оставил яркий след, превращая команды в конкурентоспособные и успешные проекты.
С дортмундцами Клопп дважды становился чемпионом Германии, выигрывал национальные кубковые турниры, а с "Ливерпулем" сумел привести клуб к победам во всех возможных трофеях, включая Лигу чемпионов и чемпионат Англии.
"Я долго думал об этом решении и понимаю, что пришло время завершить главу под названием "тренерская карьера". Для меня это не поражение, а новое начало. Я благодарен каждому игроку, клубу и болельщику, которых встречал на этом пути. Футбол всегда останется частью меня, но впереди у меня новая жизнь", — отметил Клопп.
