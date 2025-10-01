Юрген Клопп объяснил решение попрощаться с профессией

Юрген Клопп в октябре 2025 года. Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Знаменитый немецкий наставник Юрген Клопп сообщил о завершении своей многолетней тренерской карьеры. Его заявление стало неожиданностью для болельщиков по всему миру.

Еще недавно специалист ассоциировался с самыми громкими победами в европейском футболе. О решении попрощаться с тренерством Клопп написал на своей странице в Facebook.

Немецкий специалист подчеркнул, что последния четверть века его жизнь была полностью связана с футболом, и именно настало время попрощаться с профессией. Теперь он намерен посвятить себя личной жизни и отдыху, которого у него не было все эти годы.

Юрген Клопп во время работы в концерне "Ред Булл". Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Детали решения Клоппа

За свою карьеру тренер руководил всего тремя клубами: "Майнцем", дортмундской "Боруссией" и английским "Ливерпулем". В каждом из них немец оставил яркий след, превращая команды в конкурентоспособные и успешные проекты.

С дортмундцами Клопп дважды становился чемпионом Германии, выигрывал национальные кубковые турниры, а с "Ливерпулем" сумел привести клуб к победам во всех возможных трофеях, включая Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

"Я долго думал об этом решении и понимаю, что пришло время завершить главу под названием "тренерская карьера". Для меня это не поражение, а новое начало. Я благодарен каждому игроку, клубу и болельщику, которых встречал на этом пути. Футбол всегда останется частью меня, но впереди у меня новая жизнь", — отметил Клопп.

