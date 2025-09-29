Юрген Клопп может возглавить Аль Иттихад после отставки Лорана Блана

Юрген Клопп. Фото: instagram.com/kloppo

В Саудовской Аравии наполненный звездами "Аль-Иттихад" ищет нового главного тренера после громкого увольнения Лорана Блана. Сейчас приоритетным вариантом является Юрген Клопп, экс-тренер "Ливерпуля", который год назад отошел от тренерства.

Об этом сообщил журналист и инсайдер TEAMtalk Руди Галетти на своем аккаунте в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Юрген Клопп. Фото: instagram.com/kloppo

Новый клуб для Клоппа

Сейчас саудовцы просматривают десятки кандидатов, но Клопп — на вершине списка.

Блан пришел в июне, но не смог склеить звездный коллектив. "Аль-Иттихад" сейчас идет третьим в лиге, но у них амбиции на титул и Лигу чемпионов АФК.

Отметим, что Клопп обещал не возвращаться на тренерский мостик, но саудиты умеют уговаривать.

Клопп покинул "Ливерпуль" в 2024-м году из-за выгорания. С 2015-го он превратил мерсисайдцев в чемпиона АПЛ и Лиги чемпионов.

Напомним, глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко празднует 49-летие - стали известны факты о которых ранее не говорили.

Киевское "Динамо" уволит Александра Шовковского после серии из трех ничьих.