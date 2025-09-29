Відео
Клопп повернеться на тренерський місток в Саудівській Аравії

Клопп повернеться на тренерський місток в Саудівській Аравії

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 23:04
Юрген Клопп може очолити Аль Іттіхад після відставки Лорана Блана
Юрген Клопп. Фото: instagram.com/kloppo

У Саудівській Аравії наповнений зірками "Аль-Іттіхад" шукає нового головного тренера після гучного звільнення Лорана Блана. Наразі пріоритетним варіантом є Юрген Клопп, екстренер "Ліверпуля", який рік тому відійшов від тренерства.

Про це повідомив журналіст та інсайдер TEAMtalk Руді Галетті на своєму обліковому записі в соцмережі X.

Юрген Клопп
Юрген Клопп. Фото: instagram.com/kloppo

Новий клуб для Клоппа

Наразі саудівці переглядають десятки кандидатів, але Клопп — на вершині списку.

Блан прийшов у червні, але не зміг склеїти зірковий колектив. "Аль-Іттіхад" наразі йде третім у лізі, але у них амбіції на титул і Лігу чемпіонів АФК.

Зазначимо, що Клопп обіцяв не повертатися на тренерський місток, але саудити вміють вмовляти.

Клопп покинув "Ліверпуль" у 2024-му році через вигорання. З 2015-го він перетворив мерсисайдців на чемпіона АПЛ та Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко святкує 49-річчя — стали відомі факти про які раніше не говорили.

Київське "Динамо" звільнить Олександра Шовковського після серії з трьох нічиїх.

Саудівська Аравія Юрген Клопп РБ Лейпциг зарплатня Аль-Іттіхад
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
