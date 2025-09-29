Юрген Клопп може очолити Аль Іттіхад після відставки Лорана Блана

Клопп повернеться на тренерський місток в Саудівській Аравії
У Саудівській Аравії наповнений зірками "Аль-Іттіхад" шукає нового головного тренера після гучного звільнення Лорана Блана. Наразі пріоритетним варіантом є Юрген Клопп, екстренер "Ліверпуля", який рік тому відійшов від тренерства.
Про це повідомив журналіст та інсайдер TEAMtalk Руді Галетті на своєму обліковому записі в соцмережі X.
Новий клуб для Клоппа
Наразі саудівці переглядають десятки кандидатів, але Клопп — на вершині списку.
Блан прийшов у червні, але не зміг склеїти зірковий колектив. "Аль-Іттіхад" наразі йде третім у лізі, але у них амбіції на титул і Лігу чемпіонів АФК.
Зазначимо, що Клопп обіцяв не повертатися на тренерський місток, але саудити вміють вмовляти.
Клопп покинув "Ліверпуль" у 2024-му році через вигорання. З 2015-го він перетворив мерсисайдців на чемпіона АПЛ та Ліги чемпіонів.
