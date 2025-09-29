Відео
Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті
Головна Спорт Зміна тренера в Динамо — що готують у клубі

Зміна тренера в Динамо — що готують у клубі

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 10:35
Коли Суркіс може звільнити Шовковського — що чекає на Динамо
Тренер Олександр Шовковський під час матчу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

У рамках 7 туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" не змогло обіграти "Карпати" у Львові (3:3). "Біло-сині" втратили перемогу наприкінці протистояння.

У разі продовження таких результатів майбутнє Олександра Шовковського в клубі може опинитися під питанням, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

"Динамо" вперше з початку сезону 2025/2026 втратило перше місце в турнірній таблиці. Його посів донецький "Шахтар", а "біло-сині" відстають від головного конкурента на два очки.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський перед грою. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Що загрожує Шовковському

Протягом останніх місяців у столичному клубі висловлювали повну підтримку тренеру. Однак журналісти проєкту "ТаТоТаке" вважають, що ситуація може змінитися, якщо результати "Динамо" залишаться такими самими, як зараз.

Михайло Співаковський нагадав про те, що "Динамо" пропустило сім голів у трьох матчах, хоча ще недавно така кількість м'ячів могла побувати у воротах "біло-синіх" за половину сезону. Михайло Смоловий парирував, що команда Шовковського не програє, демонструє атакувальний футбол та багато забиває.

"Зміни в "Динамо" можуть відбутися, якщо команда зіграє три або чотири матчі без моментів, як було за часів Олександра Хацкевича. Коли дивишся і розумієш, що це жахливо, і в цьому футболі немає видовищності. А зараз це не так", — пояснив Смоловий.

Наступний матч "Динамо" проведе 2 жовтня в Лізі Конференцій проти "Кристал Пелас".

Нагадаємо, сьогодні день народження святкує Андрій Шевченко — розповідає факти про футболіста, які відомі не всім.

Форвард "Роми" Артем Довбик пояснив, хто допоміг йому знову повірити в себе.

спорт футбол Динамо УПЛ тренер Олександр Шовковський
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
