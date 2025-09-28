Шовковський звинуватив Караваєва у пропущених голах у матчі Карпати — Динамо

Олександр Караваєв. Фото: "Динамо"

У сьомому турі УПЛ київське "Динамо" у Львові зіграло внічию з "Карпатами" (3:3). Найактивнішим у киян був правий захисник Олександр Караваєв, який оформив дубль.

Однак, головний тренер киян Олександр Шовковський вважає Караваєва винним в пропущених голах. Про це він сказав в ефірі УПЛ-ТБ.

Реклама

Читайте також:

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Шовковський в пошуках винних

Шовковський вказав на слабку гру Караваєва в обороні, оскільки той припускався помилок на правому фланзі, не встигав за м’ячем, що призвело до пропущених м'ячів.

Тренер розповів, що для виправлення ситуації в другому таймі провів заміни, випустивши Олександра Тимчика замість Караваєва та посиливши півзахист Олександром Яциком для кращої організації захисту.

Попри проблеми в обороні, Караваєв відзначився голами на 22-й і 58-й хвилинах, що допомогло "Динамо" вийти вперед.

"Караваєв у кількох епізодах не дотягнувся до м’яча, і суперники скористалися цим, проходячи через нашу оборону саме з цього боку. Тому ми вирішили підсилити гру, зробити заміни та зміцнити фланг. Потрібно було діяти більш організовано, щоб підтримати захист", — сказав Шовковський.

Нагадаємо, збірна України з перемоги стартувала на чемпіонаті світу U-20.

Раніше Марина Бех-Романчук розповіла деталі про свою допінгову справу.