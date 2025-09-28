Відео
Атака РФ на Київ — кількість постраждалих стрімко зростає
Шовковський звинуватив Караваєва у втраті очок з Карпатами

Шовковський звинуватив Караваєва у втраті очок з Карпатами

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 11:44
Шовковський звинуватив Караваєва у пропущених голах у матчі Карпати — Динамо
Олександр Караваєв. Фото: "Динамо"

У сьомому турі УПЛ київське "Динамо" у Львові зіграло внічию з "Карпатами" (3:3). Найактивнішим у киян був правий захисник Олександр Караваєв, який оформив дубль.

Однак, головний тренер киян Олександр Шовковський вважає Караваєва винним в пропущених голах. Про це він сказав в ефірі УПЛ-ТБ.

Шовковський в пошуках винних

Шовковський вказав на слабку гру Караваєва в обороні, оскільки той припускався помилок на правому фланзі, не встигав за м’ячем, що призвело до пропущених м'ячів.

Тренер розповів, що для виправлення ситуації в другому таймі провів заміни, випустивши Олександра Тимчика замість Караваєва та посиливши півзахист Олександром Яциком для кращої організації захисту.

Попри проблеми в обороні, Караваєв відзначився голами на 22-й і 58-й хвилинах, що допомогло "Динамо" вийти вперед.

"Караваєв у кількох епізодах не дотягнувся до м’яча, і суперники скористалися цим, проходячи через нашу оборону саме з цього боку. Тому ми вирішили підсилити гру, зробити заміни та зміцнити фланг. Потрібно було діяти більш організовано, щоб підтримати захист", — сказав Шовковський.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
