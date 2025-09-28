Україна U-20 перемогла Корею завдяки швидким голам Синчука і Піщура на ЧС-2025

Матч Україна — Республіка Корея. Фото: УАФ

В Чилі на чемпіонаті світу з футболу U-20 стартувала збірна України. Суперником синьо-жовтих в першому турі групового етапу стала Республіка Корея.

Україна виграла з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Перша перемога команди Михайленка

Україна шокувала суперника двома швидкими голами. Спершу на 13-й хвилині Синчук відкрив рахунок, а на 16-й Піщур подвоїв перевагу,

Після другого пропущеного голу корейці захопили контроль над грою, але моментів створювали мало. На контратаках українці грали краще.

Перед перервою Б.Чої вийшов сам на сам із воротарем, але захисник Гусєв врятував команду, вибивши м’яч із лінії воріт.

У другому таймі корейці замінили трьох футболістів й перехопили ініціативу, змусивши Україну піти в глибокий захист.

Корея забила двічі, але перший гол скасували через офсайд. Потім Мійонг забив на 80-й хвилині після кутового.

Україна в останні хвилини відбивалась від атак суперника і була близька, щоб пропустити вдруге, але "відбилась".

Республіка Корея U-20 — Україна U-20 — 1:2

Голи: Міюнг-Джун, 80 — Синчук, 13, Піщур, 16

