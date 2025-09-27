Бех-Романчук розповіла про ігнорування доказів на її захист у справі про допінг

Бех-Романчук вперше розповіла, як допінг потрапив в її організм
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка виступала в потрійному стрибку та в стрибку в довжину, була дискваліфікована на чотири роки за провалений допінг-тест. В її організмі знайшли заборонений тестостерон.
Вперше детально про провалений допінг-тест Бех-Романчук розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.
Бех-Романчук зізналася, як допінг потрапив у організм
Бех-Романчук розповіла, що після отриманої інформації про провалений допінг-тест звернулася до незалежних експертів, які встановили джерело тестостерону. Ним стали біологічно активні добавки, посилені стресом і індивідуальною реакцією організму на вітаміни.
Згідно з висновком експертів, показник тестостерону був мінімальним, але Незалежна організація з боротьби з допінгом в легкій атлетиці (AIU) не захотіла враховувати вчасно подані висновки.
"Цей документ, який ми надали від незалежних експертів, вони взагалі не прикріпили до всіх документів, як наші документи лінії захисту. Тобто його просто проігнорували", — сказала спортсменка.
AIU запропонувала українці три варіанти: апеляцію з чотирирічним баном, визнання провини з дискваліфікацією на три роки або повне заперечення вини, що також тягне на чотири роки відсторонення.
Бех-Романчук була приголомшена таким підходом, адже вважає, що завжди виступала за чистий спорт і вірила в справедливість системи.
Марина вважає, що для атлетки з потужної європейської країни розслідування було б ретельнішим. Для України ж AIU економить ресурси, адже повноцінна експертиза коштує 20–30 тисяч євро, що робить її справу "невигідною".
При цьому, в Україні ж, як розповіла спортсменка, антидопінгова система має системні проблеми, що ускладнює захист.
