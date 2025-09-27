Бех-Романчук розповіла про ігнорування доказів на її захист у справі про допінг

Марина Бех-Романчук. Фото: кадр з відео

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка виступала в потрійному стрибку та в стрибку в довжину, була дискваліфікована на чотири роки за провалений допінг-тест. В її організмі знайшли заборонений тестостерон.

Вперше детально про провалений допінг-тест Бех-Романчук розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Реклама

Читайте також:

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук зізналася, як допінг потрапив у організм

Бех-Романчук розповіла, що після отриманої інформації про провалений допінг-тест звернулася до незалежних експертів, які встановили джерело тестостерону. Ним стали біологічно активні добавки, посилені стресом і індивідуальною реакцією організму на вітаміни.

Згідно з висновком експертів, показник тестостерону був мінімальним, але Незалежна організація з боротьби з допінгом в легкій атлетиці (AIU) не захотіла враховувати вчасно подані висновки.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

"Цей документ, який ми надали від незалежних експертів, вони взагалі не прикріпили до всіх документів, як наші документи лінії захисту. Тобто його просто проігнорували", — сказала спортсменка.

AIU запропонувала українці три варіанти: апеляцію з чотирирічним баном, визнання провини з дискваліфікацією на три роки або повне заперечення вини, що також тягне на чотири роки відсторонення.

Марина Бех-Романчук разом з чоловіком Михайлом Романчуком. Фото: instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук була приголомшена таким підходом, адже вважає, що завжди виступала за чистий спорт і вірила в справедливість системи.

Марина вважає, що для атлетки з потужної європейської країни розслідування було б ретельнішим. Для України ж AIU економить ресурси, адже повноцінна експертиза коштує 20–30 тисяч євро, що робить її справу "невигідною".

При цьому, в Україні ж, як розповіла спортсменка, антидопінгова система має системні проблеми, що ускладнює захист.

Нагадаємо, раніше Ярославу Магучіх номінували на престижну європейську премію.

Також раніше польський альпініст увійшов в історію Евереста.