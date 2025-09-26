Польський альпініст Баргіль став першим, хто спустився з Евересту без кисню

Анджей Баргіль на Евересті. Кадр із відео

Польський лижний альпініст Анджей Баргіль здійснив унікальний подвиг в історії екстремальних видів спорту. Йому вдалося не тільки дістатися вершини Евересту, а й спуститися на лижах без використання додаткового кисню.

Такого ще ніхто в історії не робив, повідомляє портал Новини.LIVE.

Під час підйому Баргіль випробував суворі умови "зони смерті" вище 8000 метрів, де кисень вкрай розріджений. Він провів на цій висоті майже 16 годин, долаючи хуртовину та опір стихії.

З вершини Евересту він почав спуск на лижах, минаючи ключові ділянки маршруту: Сходинку Гілларі, Сніговий пояс та льодопад Хумбу. У ніч він дістався до табору II, а вранці продовжив шлях до базового табору.

Що відомо про рекордсмена

Після завершення спуску Баргіль підтвердив, що не використовував кисневі балони та не вдавався до фіксованих канатів. Це досягнення визнано революційним у світі лижного альпінізму — ніколи раніше ніхто не здійснював такого спуску в повному варіанті.

Анджей Баргіль під час спуску. Кадр з відео

Анджей Баргіль народився в Польщі й з юних років поєднував альпінізм із лижами, перетворюючи підйоми на цілісні експедиції зі спусками. Він став першою людиною, хто повністю з'їхав на лижах з К2, а до цього підкорив Манаслу та Шишабангму в тому ж стилі.

Баргіль створив власний проєкт Hic Sunt Leones, метою якого є дослідження високих гір без кисневих балонів і з максимально чистим підходом. Його філософія проста: підніматися та спускатися своїми силами, перетворюючи кожен маршрут на доказ меж людської витривалості.

