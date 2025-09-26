Відео
Польський альпініст Баргіль зробив неможливе на Евересті

Польський альпініст Баргіль зробив неможливе на Евересті

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 11:37
Польський альпініст Баргіль став першим, хто спустився з Евересту без кисню
Анджей Баргіль на Евересті. Кадр із відео

Польський лижний альпініст Анджей Баргіль здійснив унікальний подвиг в історії екстремальних видів спорту. Йому вдалося не тільки дістатися вершини Евересту, а й спуститися на лижах без використання додаткового кисню.

Такого ще ніхто в історії не робив, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Під час підйому Баргіль випробував суворі умови "зони смерті" вище 8000 метрів, де кисень вкрай розріджений. Він провів на цій висоті майже 16 годин, долаючи хуртовину та опір стихії.

З вершини Евересту він почав спуск на лижах, минаючи ключові ділянки маршруту: Сходинку Гілларі, Сніговий пояс та льодопад Хумбу. У ніч він дістався до табору II, а вранці продовжив шлях до базового табору.

Що відомо про рекордсмена

Після завершення спуску Баргіль підтвердив, що не використовував кисневі балони та не вдавався до фіксованих канатів. Це досягнення визнано революційним у світі лижного альпінізму — ніколи раніше ніхто не здійснював такого спуску в повному варіанті.

Анджей Баргиль
Анджей Баргіль під час спуску. Кадр з відео

Анджей Баргіль народився в Польщі й з юних років поєднував альпінізм із лижами, перетворюючи підйоми на цілісні експедиції зі спусками. Він став першою людиною, хто повністю з'їхав на лижах з К2, а до цього підкорив Манаслу та Шишабангму в тому ж стилі.

Баргіль створив власний проєкт Hic Sunt Leones, метою якого є дослідження високих гір без кисневих балонів і з максимально чистим підходом. Його філософія проста: підніматися та спускатися своїми силами, перетворюючи кожен маршрут на доказ меж людської витривалості.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
