Ексдинамівець Каладзе відповів Зеленському на критику в ООН

Каха Каладзе під час виступу. Фото: росЗМІ

Мер Тбілісі та генеральний секретар партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе відреагував на слова президента України Володимира Зеленського. Раніше український лідер на Генасамблеї ООН заявив, що Грузія втрачає позиції в Європі й все більше залежить від Росії.

За словами Зеленського, в країні скорочуються права людини та розмивається європейський характер державної системи, повідомляє Interpressnews.ge.

Ці тези викликали резонанс у Тбілісі та стали предметом обговорення в політичних колах. Каха Каладзе, колишній футболіст "Мілана" та "Динамо", а нині чинний політик, заявив, що подібні заяви не відображають реальної ситуації в Грузії. Він підкреслив, що "країна продовжує розвиватися та зберігає власний курс".

Каха Каладзе в "Динамо". Фото: УНІАН

Що сказав Каладзе

У своєму зверненні він зазначив, що слова Зеленського є "політичною атакою". На думку мера Тбілісі, такі висловлювання тільки заважають розвитку діалогу між країнами.

"Усім слід дати Грузії спокій. Зеленський повинен подивитися на свою країну і розповісти про те, що він зробив своєму народу. Нещастя, що відбуваються в Україні, пов'язані з його діями та залученістю. Прийде час, і йому доведеться відповідати. Ми будемо піклуватися про Грузію, збережемо мир і продовжимо економічний розвиток", — заявив Каладзе.

