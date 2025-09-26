Відео
Відео

Паркер назвав суперника, який перевірить його на фоні Усика

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 07:31
Паркер назвав Даніеля Дюбуа серед головних суперників після Усика
Джозеф Паркер. Фото: Reuters

Новозеландський тимчасовий чемпіон світу з версією WBO в надважкій вазі Джозеф Паркер наступний бій проведе з Фабіо Вордлі. При цьому, він вже думає з ким битиметься після цього.

Про ще одного потенційного суперника Джозеф розповів у інтерв'ю порталу Sky Sports.

Читайте також:

Паркер мав проводити поєдинок проти чемпіона WBO Олександра Усика, але українець попросив відтермінувати поєдинок через проблеми зі здоров'ям. Тому Джозеф на 25 жовтня прийняв бій з Вордлі.

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер та Фабіо Вордлі. Фото: Reuters

Паркер цікавиться суперником Усика

За словами Паркера, Усик залишається його пріоритетною ціллю, але не єдиним варіантом. 33-річний новозеландець наголосив, що не збирається чекати, а готовий битися з сильними суперниками, аби наблизитися до титулу.

Паркер визнав, що у нього є "незавершені справи" з Даніелем Дюбуа, який у липні програв Усику та втратив пояс IBF. У лютому, Дюбуа мав битися з Паркером, але знявся через хворобу. Джозеф вважає Даніеля пріоритетним суперником.

Серед інших потенційних опонентів новозеландець назвав Агіта Кабаєла та Філіпа Хрговича.

"Немає сенсу уникати поєдинків. Кого б проти мене не поставили — я прийму виклик. Очевидно, я близький до бою за титул, але не хочу просто сидіти й чекати", — заявив Паркер.

Паркер востаннє бився в лютому 2025-го року, нокаутувавши Мартіна Баколе.

бокс Даніель Дюбуа суперважка вага Джозеф Паркер Бій Дюбуа — Паркер
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
