Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Юний український футболіст може змінити громадянство

Юний український футболіст може змінити громадянство

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 14:18
Румунія запропонувала громадянство українському футболісту
Максим Боднарюк під час матчу. Фото: Instagram

Український півзахисник "Новари" Максим Боднарюк опинився в центрі уваги юнацької збірної Румунії.

Представники румунської федерації активно стежать за грою молодого футболіста та розглядають можливість запрошення його під свій прапор, повідомляє Футбол24.

Реклама
Читайте також:

Максим Боднарюк народився в Чернівцях і почав свій шлях у клубі "Буковина". Він виступає за юнацьку команду "Новара" в Італії та вважається одним із лідерів у своєму віковому складі та вже привернув увагу європейських скаутів.

Боднарюк може змінити громадянство

Румунські скаути відвідали матч "Новара" проти команди, де був румунський легіонер, і звернули увагу на Боднарюка завдяки його старанню і техніці. Знаючи, що він ще не носив ігрові майки збірної України U-16, вони бачать шпарину використати його право на громадянство або походження.

В Італії він зарекомендував себе як талановитий півзахисник. У першому сезоні за "Новару" Боднарюк провів чимало матчів, відзначився голами й асистами, що закріпило за ним статус перспективного гравця.

Федерація Румунії хоче зробити ставку на те, що Максим виріс на території Буковини, де історично було багато перетинів культур та кордонів, і спробувати його перевести під свій юнацький склад.

Нагадаємо, польська спортсменка Марія Жодзік могла виступати під прапором Білорусі — чому вона змінила громадянство.

Тренер Олег Лужний розповів, як ставиться до чуток про пропозицію замінити Сергія Реброва.

спорт футбол громадянство ФК Буковина Новара
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації