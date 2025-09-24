Румунія запропонувала громадянство українському футболісту

Максим Боднарюк під час матчу. Фото: Instagram

Український півзахисник "Новари" Максим Боднарюк опинився в центрі уваги юнацької збірної Румунії.

Представники румунської федерації активно стежать за грою молодого футболіста та розглядають можливість запрошення його під свій прапор, повідомляє Футбол24.

Реклама

Читайте також:

Максим Боднарюк народився в Чернівцях і почав свій шлях у клубі "Буковина". Він виступає за юнацьку команду "Новара" в Італії та вважається одним із лідерів у своєму віковому складі та вже привернув увагу європейських скаутів.

Боднарюк може змінити громадянство

Румунські скаути відвідали матч "Новара" проти команди, де був румунський легіонер, і звернули увагу на Боднарюка завдяки його старанню і техніці. Знаючи, що він ще не носив ігрові майки збірної України U-16, вони бачать шпарину використати його право на громадянство або походження.

В Італії він зарекомендував себе як талановитий півзахисник. У першому сезоні за "Новару" Боднарюк провів чимало матчів, відзначився голами й асистами, що закріпило за ним статус перспективного гравця.

Федерація Румунії хоче зробити ставку на те, що Максим виріс на території Буковини, де історично було багато перетинів культур та кордонів, і спробувати його перевести під свій юнацький склад.

Нагадаємо, польська спортсменка Марія Жодзік могла виступати під прапором Білорусі — чому вона змінила громадянство.

Тренер Олег Лужний розповів, як ставиться до чуток про пропозицію замінити Сергія Реброва.