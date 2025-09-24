Караваєв може отримати пропозицію з Туреччини

Ветеран Динамо зацікавив відомий турецький клуб
Турецькі клуби продовжують активно працювати на українському ринку футболістів. Наприкінці сезону 2025/2026 ветеран київського "Динамо" може переїхати до місцевої Суперліги.
"Біло-сині" не отримають компенсації за гравця, повідомляє Fanatik.
Захисник збірної України Олександр Караваєв може продовжити кар'єру за кордоном. Наприкінці нинішнього сезону у нього закінчиться термін дії контракту з "Динамо". Не виключено, що український клуб не буде продовжувати угоду з 33-річним футболістом, але в нього є варіант із клубом із чемпіонату Туреччини.
Який клуб цікавиться гравцем
Караваєв може стати черговим українським футболістом, який підпише контракт із командою з турецької Суперліги. До досвідченого захисника придивляється місцевий "Аланьяспор", який мріє про вихід у єврокубки. Під час двох найближчих трансферних вікон клуб працюватиме над зміцненням складу, акцент зроблять на гравців, які вже виступали в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.
"Аланьяспор" не готовий витрачати великі гроші на посилення складу, і варіант із трансфером Караваєва здається клубу цілком робочим. Туркам не доведеться платити за Олександра. Однак до потенційних переговорів з українцем ще далеко.
У нинішньому сезоні після шести турів "Аланьяспор" йде на 6 місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
