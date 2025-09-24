Видео
Главная Спорт Ветеран Динамо заинтересовал известный турецкий клуб

Ветеран Динамо заинтересовал известный турецкий клуб

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 12:15
Караваев может получить предложение из Турции
Футболисты "Динамо" перед игрой. Фото: пресс-служба клуба

Турецкие клубы продолжают активно работать на украинском рынке футболистов. В конце сезона 2025/2026 ветеран киевского "Динамо" может переехать в местную Суперлигу. 

"Бело-синие" не получат компенсации за игрока, сообщает Fanatik

Читайте также:

Защитник сборной Украины Александр Караваев может продолжить карьеру за границей. В конце нынешнего сезона у него закончится срок действия контракт с "Динамо". Не исключено, что украинский клуб не будет продлевать соглашение с 33-летним футболистом, но у него есть вариант с клубом из чемпионата Турции. 

Александр Караваев
Александр Караваев в матче с "Александрией". Фото: пресс-служба "Динамо"

Какой клуб интересуется игроком 

Караваев может стать очередным украинским футболистом, который подпишет контракт с командой из турецкой Суперлиги. К опытному защитнику присматривается местный "Аланьяспор", который мечтает о выходе в еврокубки. Во время двух ближайших трансферных окон клуб будет работать над укреплением состава, акцент сделают на игроков, которые уже выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. 

"Аланьяспор" не готов тратить большие деньги на усиление состава, и вариант с трансфером Караваева кажется клубу вполне рабочим. Туркам не придется платить за Александра. Однако до потенциальных переговоров с украинцем еще далеко. 

В нынешнем сезоне после шести туров "Аланьяспор" идет на 6 месте в турнирной таблице чемпионата Турции. 

Напомним, ранее стало известно о возможной смене еврокубкового турнира для "Динамо" уже в этом сезоне. 

Бывший наставник киевского клуба Олег Лужный ответил на слухи о приходе в сборную Украины. 

Польская легкоатлетка с белорусскими корнями Мария Жодзик провела уверенный сезон и победила Ярославу Магучих на чемпионате мира. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Александр Караваев
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
