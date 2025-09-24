Может ли Динамо заменить Маккаби в Лиге Европы

Александр Шовковский с командой перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

После поражения в плей-офф Лиги Европы киевское "Динамо" продолжает сезон в Лиге конференций, но ситуация вокруг "Маккаби" из Тель-Авива оставляет небольшой шанс на возвращение в более престижный турнир.

Обсуждения в медиапространстве идут уже несколько дней: в случае формальной дисквалификации израильского клуба у УЕФА есть варианты перераспределения слотов, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В правовых кругах вспоминают старые прецеденты, где после исключения одного клуба его место занимал соперник, выбывший ранее. Такой путь восстановления в турнире не является автоматикой, но доказал свое практическое применение в европейском футбольном администрировании. Главной предпосылкой выступает официальное решение дисциплинарных органов и конкретная формулировка санкции.

Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Эксперты подчеркивают важность различия между ситуациями до старта турнира и после его начала. Если клуб исключают заранее, обычно задействуют таблицы ассоциаций и предлагают место другой команде той же страны. Когда же клуб устраняют после прохождения раунда, УЕФА иногда возвращал в турнир непосредственно выбитого соперника — это и служит главным аргументом для киевлян.

Что это означает для "Динамо"

В краткой перспективе "Динамо" должно оставаться готовым к любому развитию событий: юридическая команда клуба и спортивное руководство внимательно отслеживают ситуацию. Финальное решение — в руках дисциплинарных органов УЕФА, и шаги, которые будут предприняты, зависят от содержания конкретного вердикта и сроков его объявления.

Если "Маккаби" действительно снимут с турнира и УЕФА решит восстановить в нем его соперника по раунду плей-офф, "Динамо" формально получит шанс вернуться в Лигу Европы. Пока же это остается теоретической возможностью, зависящей от хода разбирательств и прецедентных практик европейской футбольной власти.

Напомним, ранее стало известно, что еще один бывший футболист "Динамо" может стать новым главным тренером сборной Украины в случае отставки Сергея Реброва.

Легкоатлетка Мария Жодзик родилась в Беларуси, но достигла наибольших успехов в карьере под флагом Польши — что известно о спортсменке.