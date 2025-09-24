Чи може Динамо замінити Маккабі в Лізі Європи

Олександр Шовковський із командою перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Після поразки в плей-оф Ліги Європи київське "Динамо" продовжує сезон у Лізі конференцій, але ситуація довкола "Маккабі" з Тель-Авіва залишає невеликий шанс на повернення до престижнішого турніру.

Обговорення в медіапросторі тривають уже кілька днів: у разі формальної дискваліфікації ізраїльського клубу в УЄФА є варіанти перерозподілу слотів, повідомляє портал Новини.LIVE.

У правових колах згадують старі прецеденти, де після виключення одного клубу його місце займав суперник, який вибув раніше. Такий шлях відновлення в турнірі не є автоматикою, але довів своє практичне застосування в європейському футбольному адмініструванні. Головною передумовою виступає офіційне рішення дисциплінарних органів і конкретне формулювання санкції.

Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Експерти підкреслюють важливість відмінності між ситуаціями до старту турніру і після його початку. Якщо клуб виключають заздалегідь, зазвичай задіюють таблиці асоціацій та пропонують місце іншій команді тієї ж країни. Коли ж клуб усувають після проходження раунду, УЄФА інколи повертав у турнір безпосередньо вибитого суперника — це і слугує головним аргументом для киян.

Що це означає для "Динамо"

У короткій перспективі "Динамо" має залишатися готовим до будь-якого розвитку подій: юридична команда клубу і спортивне керівництво уважно відстежують ситуацію. Фінальне рішення - у руках дисциплінарних органів УЄФА, і кроки, які будуть зроблені, залежать від змісту конкретного вердикту та термінів його оголошення.

Якщо "Маккабі" справді знімуть із турніру й УЄФА вирішить відновити в ньому його суперника за раундом плей-оф, "Динамо" формально отримає шанс повернутися в Лігу Європи. Поки ж це залишається теоретичною можливістю, що залежить від перебігу розглядів і прецедентних практик європейської футбольної влади.

