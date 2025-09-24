Румыния предложила гражданство украинскому футболисту

Максим Боднарюк во время матча. Фото: Instagram

Украинский полузащитник "Новары" Максим Боднарюк оказался в центре внимания юношеской сборной Румынии.

Представители румынской федерации активно следят за игрой молодого футболиста и рассматривают возможность приглашения его под свой флаг, сообщает Футбол24.

Максим Боднарюк родился в Черновцах и начал свой путь в клубе "Буковина". Он выступает за юношескую команду "Новарa" в Италии и считается одним из лидеров в своем возрастном составе и уже привлек внимание европейских скаутов.

Боднарюк может сменить гражданство

Румынские скауты посетили матч "Новарa" против команды, где был румынский легионер, и обратили внимание на Боднарюка благодаря его старанию и технике. Зная, что он еще не носил игровые майки сборной Украины U-16, они видят лазейку использовать его право на гражданство или происхождение.

В Италии он зарекомендовал себя как талантливый полузащитник. В первом сезоне за "Новару" Боднарюк провел немало матчей, отметился голами и ассистами, что закрепило за ним статус перспективного игрока.

Федерация Румынии хочет сделать ставку на то, что Максим вырос на территории Буковины, где исторически было много пересечений культур и границ, и попробовать его перевести под свой юношеский состав.

