Юный украинский футболист может сменить гражданство

Юный украинский футболист может сменить гражданство

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 14:18
Румыния предложила гражданство украинскому футболисту
Максим Боднарюк во время матча. Фото: Instagram

Украинский полузащитник "Новары" Максим Боднарюк оказался в центре внимания юношеской сборной Румынии.

Представители румынской федерации активно следят за игрой молодого футболиста и рассматривают возможность приглашения его под свой флаг, сообщает Футбол24.



Максим Боднарюк родился в Черновцах и начал свой путь в клубе "Буковина". Он выступает за юношескую команду "Новарa" в Италии и считается одним из лидеров в своем возрастном составе и уже привлек внимание европейских скаутов.  

Боднарюк может сменить гражданство

Румынские скауты посетили матч "Новарa" против команды, где был румынский легионер, и обратили внимание на Боднарюка благодаря его старанию и технике. Зная, что он еще не носил игровые майки сборной Украины U-16, они видят лазейку использовать его право на гражданство или происхождение.

В Италии он зарекомендовал себя как талантливый полузащитник. В первом сезоне за "Новару" Боднарюк провел немало матчей, отметился голами и ассистами, что закрепило за ним статус перспективного игрока. 

Федерация Румынии хочет сделать ставку на то, что Максим вырос на территории Буковины, где исторически было много пересечений культур и границ, и попробовать его перевести под свой юношеский состав.  

Напомним, польская спортсменка Мария Жодзик могла выступать под флагом Беларуси — почему она сменила гражданство

Тренер Олег Лужный рассказал, как относится к слухам о предложении заменить Сергея Реброва. 

спорт футбол гражданство ФК Буковина Новара
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
